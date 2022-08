Fasano: sportello aggiuntivo dedicato all’anagrafe sanitaria e Cup

FASANO - Da lunedì 22 agosto sarà attivo a Fasano uno sportello aggiuntivo dedicato all’anagrafe sanitaria, ubicato nel Presidio Territoriale di Assistenza in via Nazionale dei Trulli presso gli sportelli del Centro unico prenotazioni, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.00.

Il servizio si aggiunge a quello già attivo nella sede distrettuale di Via dell’Artigianato. Lo sportello si occuperà di scelta e revoca del medico di base (per i soli residenti di Fasano), richiesta della tessera sanitaria, rilascio della Card management system o della Carta nazionale dei servizi, rilascio delle esenzioni ticket per reddito e per patologia.

Per la stessa data è prevista anche l’apertura dello sportello Cup dedicato al laboratorio di analisi presso il punto prelievi: la nuova organizzazione logistica contribuirà a ridurre le file agli sportelli per il disbrigo pratiche come registrazione richieste e pagamento delle prestazioni.