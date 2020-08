Strada Statale 172 dir, riaperto il doppio senso di marcia

FASANO - In accordo con Anas e la ditta appaltatrice è stato riaperto oggi, venerdì 7 agosto, il doppio senso di marcia sul tratto di strada della Ss 172 dir interessato dai lavori di messa in sicurezza. La viabilità con doppio senso resterà aperta sino al 24 agosto, così da consentire la decongestione del traffico nel periodo di massima circolazione veicolare del periodo estivo. Le due arterie secondarie denominate “viale Monte Cannone (viale Giardinelli)” e “via Vecchia di Laureto” manterranno, anche in questo periodo, la viabilità esistente, ovvero il senso unico di marcia.

Il 23 dicembre 2019, infatti, era stato istituito il senso unico di marcia con direzione Fasano-Locorotondo, in modo da poter favorire lo svolgimento dei lavori in maniera agevole e simultanea su tre fronti, rendendo più sicuro l’intervento degli operai ed evitando lunghe file che, viceversa, si sarebbero create con il posizionamento di tre semafori temporanei per un transito a senso unico alternato.