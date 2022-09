Fasano, al via trasferimento di tre Servizi sanitari nella sede del Pta

FASANO - La Asl di Brindisi comunica che da mercoledì 27 settembre alcuni Servizi sanitari di Fasano saranno trasferiti dalla sede del Distretto di via dell’Artigianato al Presidio territoriale di assistenza (ex ospedale) in via Nazionale dei Trulli.



Si tratta dell’Ufficio infermieristico, dell’Ufficio protesi, Assistenza domiciliare e Porta unica di accesso (Pua), che saranno aperti al pubblico il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 al terzo piano del Pta.La presenza di tali uffici nel Pta era prevista dal piano di riconversione dell’ex ospedale che è interessato a lavori di ristrutturazione e ammodernamento, attualmente in fase di completamento.