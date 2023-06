Fasano, tutte le modifiche alla viabilità e al Trasporto pubblico per la festa patronale

FASANO - In vista degli eventi religiosi e laici organizzati per la festa patronale, l’Amministrazione comunale ha previsto una serie di misure e divieti relativi al traffico e alla viabilità individuati dalla polizia locale con apposita ordinanza, e al servizio di Trasporto pubblico urbano.

Viabilità

Giovedi? 15, venerdi? 16, sabato 17, domenica 18 e lunedi? 19 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 è prevista l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati) sulle seguenti strade dell’abitato di Fasano: Piazza Ciaia (intero perimetro stradale); Corso Garibaldi (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Roma e Piazza Ciaia; Corso Vittorio Emanuele (ambo i lati), nel tratto compreso tra Piazza Ciaia e via Mignozzi; Via San Francesco (ambo i lati), nel tratto compreso tra Viale Resistenza e Via C. Alberto.

Venerdi? 16 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, e comunque fino al termine del corteo religioso, invece, è prevista la sospensione temporanea della circolazione contestualmente al procedere della processione lungo le seguenti strade: Largo San Giovanni Battista, Largo Seggio, Via Santa Teresa, Via Fogazzaro, Corso Perrini, Via Schiavone, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ciaia;

E' prevista, inoltre, ’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) lungo le seguenti strade: Via S. Teresa (ambo i lati), Corso Perrini (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Fogazzaro e Via Schiavone; Via Schiavone (ambo i lati); Corso Vittorio Emanuele (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Schiavone e Piazza Ciaia; Piazza Ciaia (intero perimetro stradale);

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00, e comunque fino al termine della manifestazione, la sospensione temporanea della circolazione contestualmente al procedere del corteo riguarderà Via Fogazzaro, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ciaia, Via Carlo Alberto, Viale della Resistenza, Via San Francesco, Via Murri, Via De Giosa, Corso Garibaldi, Via Forcella, Via S. Antonio.

L’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) lungo le seguenti strade: Corso Vittorio Emanuele (ambo i lati), nel tratto compreso tra Piazza Ciaia e Via S. Antonio; Piazza Ciaia (intero perimetro stradale); Via C. Alberto (Ambo i lati); Via San Francesco (ambo i lati), nel tratto compreso tra Viale Resistenza e Via Carlo Alberto; Via Murri (ambo i lati); Via De Giosa (ambo i lati); Corso Garibaldi (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via De Giosa e Via Forcella; Via Forcella (ambo i lati); Via S. Antonio (ambo i lati) nel tratto compreso tra Via Forcella e Corso Vittorio Emanuele;

Sabato 17 giugno, dalle ore 16.30 alleo re 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione, si terràla sospensione temporanea della circolazione contestualmente al procedere del corteo lungo Via F.lli Rosselli, Via De Gasperi, Via Nazionale dei Trulli, Viale della Resistenza, Via San Francesco, Via Piave, Via Cenci, Corso Vittorio Emanuele, Via Egnazia, Via Roma, Corso Garibaldi, Piazza Ciaia.

Il divieto di sosta (con rimozione coatta) lungo le seguenti strade: Via Rosselli (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via De Gasperi e Via della Resistenza; Via De Gasperi (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Rosselli e Via Naz. dei Trulli; Via Nazionale dei Trulli (ambo i lati), nel tratto compreso tra Viale Resistenza e Via De Gasperi; Via San Francesco (ambo i lati); Via Piave (ambo i lati), nel tratto compreso tra Piazzale Moro e Via Cenci; Via Cenci (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Piave e Corso Vittorio Emanuele; Corso Vittorio Emanuele (ambo i lati) nel tratto compreso tra Via Cenci e Piazza Ciaia; Via Egnazia (ambo i lati); Corso Garibaldi (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Roma e Piazza Ciaia; Piazza Ciaia (intero perimetro stradale); Viale Resistenza (lato mare, eccetto autorizzati), nel tratto compreso tra Via Giardinelli e Via Virgilio; Viale Unità d’Italia (lato mare, eccetto autorizzati), nel tratto compreso tra Via Virgilio e Via del Calvario.

Domenica 18 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, e comunque fino al termine del corteo religioso, la sospensione temporanea della circolazione riguarderà Largo San Giovanni Battista, Largo Seggio, Via Santa Teresa, Via Fogazzaro, Via Piave, Via San Francesco, Via Murri, Via De Giosa, Corso Garibaldi, Via Bruni, Via Adami, Via Dante Alighieri, Via Forcella, Via Mignozzi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ciaia, Via del Bali?.

’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) lungo le seguenti strade: ? Via Santa Teresa (ambo i lati); Via Fogazzaro (lato Ostuni), nel tratto compreso tra Via Giusti e Via Piave; Via San Francesco (ambo i lati); Via Murri (ambo i lati); Via De Giosa (ambo i lati); Corso Garibaldi (lato Ostuni), nel tratto compreso tra Via De Giosa e Via Bruni; Via Bruni (ambo i lati); Largo Don Sante Perna; Via Adami (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Egnazia e Via Dante Alighieri; Via Dante Alighieri (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Adami e Via Forcella; Via Forcella (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Dante Alighieri e Via Mignozzi; Corso Vittorio Emanuele (ambo i lati), nel tratto compreso tra Piazza Ciaia e Via Mignozzi; Piazza Ciaia (intero perimetro stradale)

Lunedi? 19 giugno, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e comunque fino al termine del corteo religioso:

a sospensione temporanea della circolazione contestualmente al procedere della processione lungo le seguenti strade: Piazza Ciaia, Via del Bali?, Largo Seggio, Largo San Giovanni Battista.

L’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) lungo le seguenti strade: Piazza Ciaia (intero perimetro stradale).

Le strade e le piazze interessate saranno opportunamente corredate di segnaletica mobile verticale attestante i divieti e gli obblighi rivenienti dall’attuazione di questo provvedimento.

Trasporto pubblico urbano

Giovedì 15 giugno, dalle ore 08.20 alle ore 13.15, tutte le corse che transitano da via dell’Artigianato subiranno le seguenti variazioni: quelle dirette a Pezze di Greco transiteranno da via della Resistenza verso via Virgilio e via Santa Margherita direzione Cisternino, per poi proseguire sulla strada comunale Campranello fino al raggiungimento di Pezze di Greco per proseguire con il percorso preordinato.

Le corse dirette a Selva/Laureto, Scalo Ferroviario, Z.I. Nord e Savelletri, transiteranno da viale della Resistenza verso via Giardinelli, via De Gasperi e via Nazionale dei Trulli sino alla rotatoria della S.S .172dir. Le corse dirette a Selva/Laureto proseguiranno per il precorso preordinato e le corse dirette a Scalo Ferroviario, Z.I. Nord e Savelletri svolteranno a destra per entrare in Fasano da via Roma, per poi seguire il precorso preordinato.

Venerdì 16 giugno, dalle ore 16.20 alle ore 19.45, il capolinea sara? spostato su viale Virgilio prima della rotatoria posta all’intersezione con Viale Strabone e le corse dirette sulla collina si svolgeranno utilizzando via Santa Margherita, via Attoma, via Gravinella, via Giardinelli, via De Gasperi e via Nazionale dei Trulli verso lo stadio.

Sabato 17 giugno dalle ore 15.30 fino a fine servizio, le corse del trasporto pubblico di linea che interessano le zone collinari (Laureto, Selva e Cocolicchio) non saranno svolte, mentre le linee che interessano la Z.I. Nord, Scalo Ferroviario, Savelletri e le frazioni a sud del territorio (Pezze di Greco, Montalbano, ecc.) saranno servite escludendo il capolinea e via Nazionale dei Trulli. I percorsi preordinati e giunti all’intersezione di via Roma con Via Nazionale dei Trulli, proseguiranno su via Roma utilizzando come capolinea la fermata posta di fronte al distributore di carburante Esso e come area di manovra la nuova rotatoria posta su via Roma lato Pezze di Greco.