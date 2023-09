Mensa, ufficio refezione scolastica: apertura dal 4 settembre

FASANO – Il Comune di Fasano comunica che, per l’anno scolastico 2023/24, la riapertura dell'Ufficio Refezione Scolastica, sito in via del Balì n°19, è fissata per il giorno lunedì 4 settembre 2023.

L’ufficio seguirà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Per Info: Ufficio Refezione Scolastica, numero di telefono: 080/4394352; posta elettronica: portalemensa@ladisaristorazione.it; indirizzo: via del Balì, 19 - 72015 Fasano.