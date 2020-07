Vacanza pugliese per i Beckham, con loro la futura nuora Nicola Peltz

FASANO - Ancora una vacanza pugliese per David e Victoria Backham, con tutta la famiglia al seguito, nuora compresa, nella struttura extra lusso di Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano. A diffondere le foto, in esclusiva, è stato il tabloid britannico Daily Mail che li ha fotografati mentre, in bicicletta, percorrevano le stradine di campagna attorno al resort. Non è la prima volta che i coniugi più amati del jet set britannico e del mondo volano in Italia, ed in Puglia, scegliendo proprio di soggiornare nella struttura di Savelletri, tanto amata, anche, da Madonna.

In abiti casual, i Beckham non hanno rinunciato a qualche ora di fitness e di relax a bordo piscina insieme ai quattro figli e alla futura nuora, Nicola Peltz, fidanzata di Brooklyn, presto sposi e chissà, come già accaduto per altri personaggi illustri, che il matrimonio non venga celebrato, proprio qui in Puglia, a Borgo Egnazia. Pranzi leggeri ma tradizionali con mozzarelle e affettati della zona, il tutto condito con musica popolare.