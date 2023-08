Al via la rassegna Summer Kids, il teatro dedicato ai ragazzi e alle famiglie

FASANO – Tutto pronto per la “Rassegna Summer Kids”, il cartellone eventi a Fasano firmato SenzaConfine e che farà sognare a occhi aperti grandi e piccini riproponendo i più amati classici targati Walt Disney. A fare visita nella suggestiva cornice silvana del Minareto con i primi due spettacoli, la tata più famosa del mondo e il bambino che non voleva mai diventare adulto.

Lo spettacolo "Mary Poppins – Un tata perfetta" verrà rappresentato domani, domenica 20 agosto alle 20.00, mentre lo spettacolo "Peter Pan", da cartellone in programma il 25 luglio e rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno impedito il regolare svolgimento della serata, andrà in scena martedì 22 agosto sempre alle ore 20.00. Entrambi gli spettacoli saranno curati dalla compagnia fasanese SenzaConfine.

La terza e ultima data è stata fissata per mercoledì 6 settembre quando, al Parco rupestre di Lama d’Antico, la compagnia Artè porterà in scena "La Sirenetta – Musical Stories", un estratto di una delle più amate storie di tutti i tempi in versione musical. Inizio ore 20.30.

La Rassegna Summer Kids rientra nel cartellone artistico dell’Ats Katharà nell'ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l'assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

"Si parte con la Rassegna Summer Kids – ha detto l’Assessore alla Cultura Cinzia Caroli – Si tratta di tre spettacoli molto particolari in cui recitazione, musica, ballo e costumi renderanno quest'esperienza suggestiva, emozionante ed immersiva in quanto sono coinvolti tutti i sensi dello spettatore. Sono molto fiera di questo filone estivo dedicato ai bambini e sono certa che rappresenterà un'ulteriore opportunità per le famiglie per stare insieme e godere di suggestive proposte teatrali. Invito i genitori ed i nonni ad accompagnare i loro bambini sfruttando queste occasioni che sono certamente ludiche ma anche formative ed educative. Vorrei ringraziare le associazioni che hanno fortemente sostenuto e voluto questa iniziativa ed in particolare l'associazione Proselva e l'associazione Age Fasano. Un ringraziamento speciale all'associazione SenzaConfine per il prezioso supporto".

Info e biglietti: segreteria Teatro Sociale, martedì e giovedì 17:30 -19:30 e sabato 10:00 -12:00; infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911.