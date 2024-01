Federazione italiana esercenti pubblici e turistici: nominato il nuovo rappresentante

BRINDISI - L’imprenditore Pierpaolo Prato, 40 anni di San Pietro Vernotico è stato ufficialmente designato quale nuovo rappresentante della Fiepet provinciale di Brindisi, Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici di Confesercenti. L’Associazione, con la nomina di Prato, ha messo al segno un’altra tappa fondamentale nell’ambito del percorso di rinnovo delle cariche da mesi intrapreso, questa volta occupandosi del delicato settore dei pubblici esercizi, che, dopo anni di pandemia, ha visto andare in fumo milioni di fatturato e ora si trova a dover affrontare un veloce re-start con tutte le sfide del caso legate al cambiamento e all’innovazione.

Prato è titolare del Bar Ristorante Prato, prestigioso locale della città di San Petro Vernotico, con cui lo stesso mira a costituire un vero e proprio brand in linea con le caratteristiche del territorio. Il presidente provinciale Michele Piccirillo, ha dato il suo benvenuto al neo – referente Fiepet martedì 30 gennaio presso la sede di Confesercenti Brindisi, augurandogli buon lavoro ed assicurandogli l’appoggio necessario per essere al meglio al fianco della categoria.

Promozione e sviluppo del territorio nel rispetto della legalità tra gli obiettivi del nuovo rappresentante Fiepet: "Mi attiverò sin da subito per capire lo stato delle cose a partire dalla città di Brindisi e valutare le varie problematiche legate ad ogni singola attività. Gli obiettivi che intendo perseguire sono: incentivare lo sviluppo economico delle attività gastronomiche, promuovere il turismo e sfruttare al massimo attrattive del territorio, quali la storia, gli scavi, il castello. Tutto nel rispetto della legalità. Particolare attenzione sarà posta anche alla formazione e aggiornamento per i già esistenti e per creare nuove generazioni nel settore".

