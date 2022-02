Il Brindisino terra del 'buen retiro': le telecamere de 'Il Provinciale' fra Ceglie, Ostuni e Cisternino

Trascinato a Ceglie Messapica dal forte richiamo della terra, Cesare Fiorio ha iniziato qui la sua seconda vita: da direttore sportivo della Ferrari a gestore di una azienda agricola e un agriturismo di grande livello. Così come Nikki Taylor, giornalista e scrittrice australiana che ha scelto di trasferirsi a Martina Franca per amore. La Puglia, in particolare la Soglia Messapica, è la nuova frontiera del "buen retiro", scelta da uomini e donne che hanno deciso di vivere un “secondo tempo” della propria vita in questo territorio, tra masserie ed uliveti, grotte e doline.

Prosegue tra storie e suggestioni il viaggio de "Il Provinciale", il programma condotto da Federico Quaranta che, nella puntata in onda sabato 19 febbraio, alle 14, su Rai Due, ci condurrà attraverso i valori e i principi più sani delle province di Brindisi e Taranto, alla scoperta di angoli poco conosciuti, in luoghi e lungo sentieri che accendono l'immaginazione. Dalla "grotta del fuoco", nelle viscere della terra di Ceglie Messapica con il narratore, fotografo e appassionato speleologo Carlos Solito. Tra i vini affinati con la musica di Mozart nelle cantine "Semeraro" di Cisternino dove, per tre ore al giorno, il nettare degli dei gode dei capolavori del compositore e musicista austriaco.

Federico Quaranta racconterà, ancora, le storie e la bellezza di Ostuni e degli oggetti in legno di ulivo realizzati dal maestro Tonino Zurlo, accompagnato dal fido border collie J ed affiancato da Mia Canestrini, stavolta impegnata a far conoscere al pubblico i cavalli murgesi e gli asini di Martina Franca. Non mancheranno la musica con le note della fisarmonica e la voce di Giuseppe Ciciriello, attore e drammaturgo di Ceglie Messapica e l'angolo dedicato alla cucina della tradizione con la chef Antonella Ricci. Il finale sarà tutto dedicato alla Riserva Naturale di Torre Guaceto, tra natura selvaggia ed incontamita.

"Il Provinciale" è un programma di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Domenico Nucera e Federico Quaranta. A cura di Simona Fuso e Valentina Loreto. Produttore esecutivo Alessandra Badioli. Regia di Gabriella Squillace.