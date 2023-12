Femminicidio e questioni di genere: il pensiero delle studentesse del "Marzolla"

BRINDISI - La morte di Giulia Cecchettin, per le modalità e le personalità coinvolte, ha riacceso il dibattito sui femminicidi e la questione di genere in Italia. In molti talk show, anche e soprattutto quando si parla di tali argomenti, la presenza maschile resta preponderante. E' vero, sono fenomeni che riguardano tutti: se la vittima è donna, l'aguzzino è uomo, naturalmente. La questione culturale è trasversale, ma forse sarebbe più opportuno lasciare la parola alle donne. Un po' come se si parlasse di razzismo e si ignorasse o si ritenesse marginale il pensiero di chi viene discriminato in base al colore della propria pelle. Cosa che comunque capita sovente.

BrindisiReport ha chiesto ad alcune studentesse del liceo classico "Marzolla" del capoluogo adriatico di esprimere il proprio pensiero e le proprie sensazioni su tali argomenti. Vittoria Savina (V a), Caroline Pratley (III b), Agnese De Mauro (III b) e Sofia Masi (II d) hanno accettato di buon grado. Di seguito, il resoconto di questo dialogo, avvenuto nella biblioteca della scuola.

Cosa vuol dire "essere una ragazza"

Caroline: "Il fatto di lasciare a noi ragazze spazio per parlare è molto apprezzabile. Molti uomini pensano di avere non solo l'esclusiva su questi argomenti, ma hanno opinioni molto forti. Quando è stata diffusa la notizia della morte di Giulia, mi sono sentita male. E non per modo di dire. Quello che le è accaduto può succedere a tutte noi. Non ci sentiamo salve, ci sentiamo in pericolo. Quando camminiamo per certe vie, abbiamo paura. Agli uomini non capita, non sono abituati, può essere al massimo un'eccezione".

Agnese: "Ho notato che, quando si usa il termine 'femminicidio', gli uomini hanno qualche problema. Nei talk parlano di questo argomento quasi sempre gli uomini. Mi è rimasta impressa un'affermazione di un partecipante a un talk: diceva che il termine 'femminicidio' non deve essere usato, in quanto è 'solo' un omicidio. Come se le dinamiche dietro a questo tipi di delitti non contassero niente".

Vittoria: "Ho scritto un testo perché questo caso di Giulia l'ho sentito più mio, tra virgolette, rispetto ad altri casi. Sono stata travolta da un'ondata di emozioni fortissime, come non mi era mai accaduto. La mia interlocutrice virtuale è mia mamma. Lei spesso mi chiede 'sei sicura del ragazzo con cui stai uscendo? Dove ti stai incontrando?'. Io le rispondevo sempre 'mamma, ma che dici? Non potrebbe succedermi nulla di male'. Dopo il caso di Giulia ho capito che il mio era un ragionamento che non si può fare. Anche dietro il 'bravo ragazzo' si può nascondere un omicida".

Sofia: "Anche io quando ho saputo di Giulia sono stata colpita profondamente. Quando si parla di 'mostro' si sposta l'attenzione. A volte, dobbiamo temere di più chi sembra un bravo ragazzo. Sono più pericolosi gli scatti di ira improvvisi, piuttosto che i comportamenti costanti nel tempo. Ho scritto una poesia, mossa dall'emozione. Comunque, mi ha colpito una serie di 'giustificazioni' nei confronti dell'aguzzino. I casi di femminicidio sono frequenti, così molte donne portano con sé qualche oggetto di difesa".

La trappola del "ragazzo normale"

Caroline: "Quando dico un 'ragazzo normale' intendo chi ha il rispetto che deve avere ogni essere umano. Chiamare l'assassino di Giulia 'mostro' è sbagliato, secondo me. Un 'bravo ragazzo'... andrebbe chiamato 'assassino'".

Vittoria: "Riguardo la connotazione di mostro, non credo sia giusto chiamarlo così. E' un uomo, non ha nulla di diverso dagli altri. E' un uomo apparentemente normale. Adesso stanno venendo fuori i suoi messaggi inviati a Giulia. Questi stessi messaggi circolano normalmente in tante situazioni, con tante altre ragazze. 'Se mi lasci mi uccido', è un messaggio frequente, purtroppo. Ed è segno di un qualcosa che non va".

Agnese: "Sono d'accordo con Vittoria. Non prestiamo attenzione a tutti quegli uomini che hanno i suoi stessi comportamenti precedenti all'omicidio. Lo chiamiamo 'mostro' solo perché è accaduto l'irreparabile. Dobbiamo essere attente alla definizione di 'bravo ragazzo'. Il controllo che voleva avere su Giulia anche dopo la rottura non è conciliabile col 'bravo ragazzo'. Davanti a comportamenti di questo tipo dobbiamo sempre allarmarci".

Sofia: "Usare il termine 'mostro' fa pensare a una eccezione. Eppure comportamenti controllanti sono molto frequenti. Alcune violenze psicologiche vengono ritenute 'normali' in questa società, ma non lo sono. Ecco, la riflessione sui termini è importante".

Educazione sentimentale e sessuale

Caroline: "Le scelte sono importanti. Penso a quando ho studiato Socrate. Si parla di virtuosità in base alle proprie scelte. Mostri non si nasce. Se io sono cresciuto in un brutto ambiente, posso fare scelte diverse rispetto al mio contesto. L'educazione sentimentale a scuola sarebbe importante. C'è una concezione delle relazioni, specie tra ragazzo e ragazza, completamente falsa. Noi ragazzi di 16 anni abbiamo accesso tramite Internet a tanti contenuti diseducativi. Pensiamo ai porno: se un ragazzino di 11-12 anni li vede, potrebbe pensare che il modo in cui l'uomo tratta la donna nei video è la 'normalità'. Io qui parlo di educazione sessuale, ma vale lo stesso per i sentimenti. A scuola andrebbe spiegato ciò che va bene e ciò che non va bene, ragionando con la nostra testa".

Agnese: "Penso che l'educazione sia importante, specie se impartita a scuola. Ma se la famiglia non insegna gli stessi valori, i messaggi sono contraddittori. Per esempio, noi non facciamo educazione sessuale a scuola. Comunque, io ho un cervello e tra tanti messaggi differenti posso capire cosa sia giusto. Riesco a fare le mie scelte. Ma l'equilibrio tra i vari ambienti è importante".

Sofia: "La scuola non deve sostituire la famiglia, questo sì. Ma la scuola deve dare al ragazzo gli strumenti anche per mettere in dubbio ciò che dice la famiglia, per esempio. Se abbiamo diverse versioni di uno stesso argomento, sta a noi approfondire, per formare noi una versione personale della realtà. E per compiere le nostre scelte".

Vittoria: "Sono favorevole all'introduzione dell'educazione sentimentale a scuola. In famiglia, riceviamo già una certa educazione sentimentale, ma soggettiva, in base a determinati punti di vista e valori. La scuola potrebbe offrire un punto di vista oggettivo, dopotutto, anche grazie ai social, siamo esposte a tantissime correnti di pensiero. Ci si può perdere".

"Cari maschi, sono questioni che riguardano voi"

Caroline: "Mia madre è una donna molto informata: mi ha insegnato determinati valori che mi hanno scolpita. Io non vengo strumentalizzata. Con mia nonna è diverso. E' una donna molto intelligente, ma prova soggezione nei confronti di mia nonno. Se non notassi questa differenza, vorrebbe dire che sono soggetta a questo tipo di comportamento. Tornando al femminicidio di Giulia, ho notato che quando in classe parlavamo del caso, i miei coetanei non prestavano attenzione all'argomento, quasi non riguardasse loro. E' stata una mancanza di rispetto e mi toglie la speranza, per un cambiamento".

Vittoria: "Anche io ho notato che i ragazzi prestavano meno attenzione alla vicenda di Giulia. Credo che l'uomo tenda a non essere partecipe perché pensa che queste questioni non lo riguardino. In un femminicidio la vittima è donna, vero. Ma l'assassino è un uomo. Una rivoluzione culturale può e deve partire dalla donna, ma anche l'uomo deve imparare a cambiare. Anche nei discorsi tra amici, i ragazzi non devono parlare delle ragazze come se fossero oggetti. C'è bisogno di un cambiamento del punto di vista dell'uomo".

Agnese: "Io mi sento fortunata, perché nella mia famiglia mi hanno insegnato a farmi rispettare. Mio padre mi invogliava ad assistere a programmi e ad approfondimenti sui casi di cui stiamo parlando, per imparare a riconoscere comportamenti 'sbagliati'. Qualche uomo è capace di riconoscere l'importanza di certi argomenti. Purtroppo non posso dire la stessa cosa dei miei coetanei. Anzi, alcuni quando si parla di tali temi si sentono quasi vittime di nostri presunti attacchi. Ma questa è una questione di genere".

Sofia: "Anche nella mia classe, il dibattito su questi argomenti vedeva la noncuranza dei ragazzi. Alcuni si vedevano attaccati in quanto 'maschi'. C'è mancanza di attenzione da parte dei miei coetanei. Finché non cambia la loro consapevolezza e il loro impegno, fenomeni come la violenza di genere e altri analoghi non potranno essere risolti e affrontati".