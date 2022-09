"Femminicidio di Villa Castelli, basta con la vuota retorica: la vita delle donne vale"

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del centro anti violenza "Io Donna" di Brindisi in relazione al femminicidio di questa mattina (1 settembre) avvenuto a Villa Castelli. La vittima si chiamava Giuseppina Fumarola.

Siamo furiose e stanche di fare la conta quotidiana dei femminicidi; nel 2021 sono state uccise 125 donne, quasi sempre per mano di partner ed ex. Donne ammazzate solo perché hanno deciso sulle proprie relazioni affettive e di intimità. Donne che si sarebbero potute salvare se le loro parole fossero state credute e le loro denunce valutate in base al rischio per la vita.

Oggi questa terribile fine è toccata a Giuseppina Fumarola, 48 anni, di Villa Castelli, una donna, madre di due figli, una lavoratrice in una sartoria del luogo. È stata uccisa da due colpi di fucile in un agguato messo in atto da Vito Sussa, ex partner con il quale aveva avuto una relazione a cui aveva posto fine. L’uomo aveva in casa altre armi oltre a quella usata per uccidere. L’azione omicidiaria si è conclusa con il suicidio del responsabile.

Questo ennesimo femminicidio ci colpisce come donne e operatrici del centro antiviolenza “Io Donna” al pari della comunità di Villa Castelli; ci sentiamo vicine ai figli e alla famiglia di Giuseppina Fumarola perché sappiamo quanto il loro lutto sia difficile da vivere e da elaborare proprio perché provocato da mano omicida, una morte priva di senso.

Da decenni diamo sostegno ed assistenza alle donne colpite dalla violenza maschile e ci impegniamo per contrastarla attraverso azioni di informazione e consapevolezza sui pregiudizi e stereotipi sessisti, perché pensiamo che la vita delle donne vale e basta con la vuota retorica.

Lo Stato italiano è stato condannato più volte da organismi internazionali perché deficitario nella tutela delle donne vittime di violenza e responsabile della vittimizzazione secondaria.

Lo diciamo con le parole e la forza della rete nazionale D.i.Re, (Donne in rete contro la violenza) cui aderiamo: è necessaria una rivoluzione culturale che sradichi le cause strutturali della violenza, che metta al centro il rispetto per la donna come persona e dei suoi irrinunciabili diritti, sempre, in ogni ambito della società.

Rispetto chiedeva nello striscione ieri sera a Bologna la fiaccolata di migliaia di persona in nome di Alessandra Matteuzzi.

Le forze politiche e il governo devono realizzare programmi in grado di produrre il cambiamento necessario a costruire nuovi rapporti tra donne e uomini, coinvolgendo l’intero sistema scolastico; finanziare e dare continuità ai centri antiviolenza e alle case rifugio; promuovere la formazione di tutti i soggetti a supporto delle vittime di violenza; estendere l’occupazione femminile con salari adeguati e tutele contrattuali; creare rete di welfare a sostegno del lavoro di cura e assistenza. Le elezioni politiche sono vicine. Cosa c’è nei programmi elettorali in merito a ciò?