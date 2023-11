Ferrovie del Sud Est, sciopero di 4 ore: possibili cancellazioni o variazioni

Le Segreterie regionali Puglia delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti, in adesione, ad uno sciopero nazionale, hanno proclamato uno sciopero del personale di Ferrovie del Sud Est di 4 ore, venerdì 17 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, per ragioni di natura politica.

I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero a partire dalle 12.30, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146 e smi. In occasione dell’ultimo sciopero nazionale del 12 dicembre 2022, indetto dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un’adesione pari al 24 per cento.