Ferrovie Sud Est, cominciati i lavori sulla tratta Francavilla Fontana - Lecce

FRANCAVILLA FONTANA - Sono invece iniziati ieri, lunedì 10 giugno 2024, i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea di Ferrovie del Sud Est Martina Franca - Lecce, tra Francavilla Fontana e il capoluogo salentino. Si tratta dei lavori di elettrificazione, implementazione del sistema di controllo marcia treno (Scmt) e rinnovo del binario.

Quindi da lunedì sulla tratta Martina Franca - Francavilla Fontana circolano 18 treni al giorno, con fermate intermedie a Cisternino e Ceglie Messapica, e il collegamento Francavilla Fontana - Lecce è garantito da bus sostitutivi che partono dai piazzali di stazione, ad eccezione di San Pancrazio Salentino (piazza Umberto I), Guagnano (via provinciale), Campi Salentina (viale Nino di Palma, 10), Novoli (via Lucania/villetta) e Lecce (via Don Bosco angolo viale Oronzo Quarta).

"Invitiamo l'utenza di questa tratta ad avere pazienza circa i disagi che si presenteranno e a consultare i canali di Trenitalia e Fse per un costante aggiornamento sugli orari - ha detto l'assessore pugliese ai Trasporti, Debora Ciliento - I lavori di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura sono fondamentali per rendere più sicuri, affidabili e veloci i collegamenti ferroviari in Salento e sull'intera rete di Fse".