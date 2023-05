Ferrovie del Sud Est: sindacato proclama uno sciopero di 24 ore

La segreteria nazionale Usb Lavoro Privato, in adesione ad uno sciopero generale, ha proclamato uno sciopero nazionale del personale di Ferrovie del Sud Est di 24 ore venerdì 26 maggio 2023, per ragioni di natura politica. I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00 alle 7.59 e dalle 12.30 alle 15.29, ai sensi della legge del 17 giugno 1990 n.146 e smi. In occasione dell’ultimo sciopero nazionale dell’8 marzo 2023, indetto dalla medesima sigla sindacale, si è registrata un’adesione pari allo 0 per cento.