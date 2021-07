Ferrovie del Sud-Est: venerdì 23 luglio sciopero di quattro ore

La segreteria regionale Puglia Usb, in adesione allo sciopero nazionale del settore del Trasporto pubblico locale, ha proclamato uno sciopero del personale di Fse di 4 ore venerdì 23 luglio, dalle 08.30 alle 12.30, per ragioni di natura politica. I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni rispetto alla normale programmazione giornaliera d’esercizio.

Informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090. In occasione del precedente sciopero del 25 novembre 2020, proclamato dalla medesima sigla sindacale, si è registrata un’adesione dello zero per cento.