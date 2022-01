Ferrovie Sud-Est, venerdì 4 febbraio indetto uno sciopero di quattro ore

Ferrovie Sud-Est: le organizzazioni sindacali Uilt e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, venerdì 4 febbraio, dalle 18 alle 22 per ragioni di natura organizzativo-gestionale. Inoltre, in adesione a uno sciopero nazionale, la sigla sindacale Usb ha proclamato un'ulteriore azione di sciopero per ragioni di natura politica con le medesime modalità.

Nelle fasce indicate i treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il numero verde assistenza clienti 800 079 090. In occasione del precedente sciopero del 3 dicembre 2021, proclamato dalle organizzazioni sindacali Uilt e Faisa Cisal si è registrata un'adesione del 65 per cento.