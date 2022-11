Festa degli alberi: associazione pianta ligustri, querce e ginepri nelle scuole del Brindisino

SAN PIETRO VERNOTICO - In occasione della "Giornata nazionale degli alberi" che ricorre il 21 novembre di ogni anno, l'associazione ambientalista "Eterea, l'albero della vita" torna nelle scuole con la quarta edizione di "alberi per la vita". Si tratta di appuntamenti dedicati all'educazione ambientale e piantumazione di alberelli presso le scuole di Brindisi, Tuturano, Torchiarolo e San Pietro Vernotico.

Va ricordato che la “Giornata Nazionale degli Alberi”, è stata istituita con l’art. 1 della Legge n. 10 del 14/01/2013, e ha "l’obbiettivo, attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo e dei boschi, di promuovere politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani".

Il programma in tutte le scuole scuole prevede: lezioncina di circa 40 minuti sull'albero e le sue funzioni in natura, introduzione all'economia circolare sulla seconda e terza "R", Riutilizzo e Riciclo. Sarà mostrato un semenzaio effettuato con materiali riutilizzati per far germogliare i semi, si parlerà anche del "compost" come trasformazione del rifiuto umido in un fertilizzante naturale e bilanciato che serve a nutrire le piante. Piantumazione degli alberi. A fine evento verranno rilasciati degli attestati di partecipazione, uno per classe.

Lunedì 21 novembre i volontari faranno tappa nella scuola De Amicis/San Antonio plesso via Vivaldi dove pianteranno 18 alberelli di Ligustro, per poter formare una siepe lungo il corridoio di entrata nel cortile. Sempre lunedì 21 nella Scuola San Pio presso via Rossini a Tuturano verranno piantate due querce e nella Scuola primaria paritaria Sant'Antonio di Padova, Brindisi Casale, verranno messi a dimora 7 alberelli di Ginepro Coccolone per poter completare la siepe lungo il perimetro della scuola.

Mercoledì 23 novembre nella scuola Primaria via Caneva a Torchiarolo verranno piantati 6 alberelli di Ginepro coccolone. Nella scuola Primaria via Lomarchese a Torchiarolo verranno messi a dimora 6 alberelli di Quercia. Giovedì 24 nella Scuola primaria Rodari di San Pietro Vernotico verranno piantati 10 alberelli di quercia.