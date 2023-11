Festa dell'albero: volontari tornano nelle scuole per piantare alberi. Anche nel bosco di Cerano

SAN PIETRO VERNOTICO – L’Organizzazione di volontariato “Eterea, l’albero della vita” di San Pietro Vernotico torna nelle scuole per commemorare la festa dell’albero che ricorre il 21 novembre 2023. L’iniziativa, “Alberi per la vita”, giunta alla quinta edizione, quest’anno coinvolgerà nove scuole tra Brindisi, Tuturano, Torchiarolo e San Pietro Vernotico e il Bosco di Cerano. In tutto saranno piantati circa 140 alberi.

Martedì 21 novembre i volontari faranno tappa nelle scuole primarie Via Caneva e Via Lomarchese a Torchiarolo e Ridari a San Pietro Vernotico. Il programma prevede: lezioncina sull'albero e le sue funzioni in natura, introduzione all'economia circolare sulla seconda e terza "R", Riutilizzo e Riciclo. Si parlerà del "compost" come trasformazione del rifiuto umido in un fertilizzante naturale e bilanciato che serve a nutrire le piante.

Nel cortile delle scuole saranno piantati dai volontari con l'aiuto degli alunni (si limiteranno a riempire le buche con la terra una volta messi a dimora gli alberelli), sei alberelli nella Via Caneva, sei nella Via Lomarchese e dieci di cui tre da frutto nella Rodari. A fine evento verranno rilasciati degli attestati di partecipazione, uno per classe.

Mercoledì 22 novembre i volontari con lo stesso programma si recheranno nella Scuola Secondaria “G. Mameli" - Brindisi strada della Torretta, dove a fine lezione verranno piantati 7 alberelli. Nella Scuola Primaria “S. Pertini" di Brindisi via G. Prati dove verrà piantato un alberello.

Giovedì 23 novembre si passa a Tuturano sempre con lo stesso format. Precisamente nella Scuola De Amicis/San Antonio, via Vivaldi di Tuturano dove verranno piantati 18 alberelli; nella scuola San Pio presso via Rossini, dove saranno messi a dimora 2 alberelli e nella scuola Don Bosco via Tommaso Traetta dove verranno piantati 5 alberelli.

Sabato 25 novembre, presso Area Sic e Riserva Naturale Orientata Bosco di Cerano, ampliamento zona boschiva. Dalle ore 10 alle ore 12 si svolgerà la chiusura dell'evento “Alberi per la Vita" dove i volontari pianteranno oltre 50 alberi di Quercia autoctoni per ampliare l'area boschiva. La giornata si svolgerà con la collaborazione della Protezione civile di San Pietro, l'Ets“Il bene che ti voglio" che donerà un albero al fine di promuovere sempre di più l'inclusione nella comunità e sensibilizzare sul tema dell'autismo e la parrocchia della Chiesa degli Angeli che ha donato 40 alberelli alla Odv durante la festa del Ciao. Sono previsti gli interventi di vari ospiti per sottolineare l'importanza e la tutela di aree verdi per il contrasto ai cambiamenti climatici e non solo.

Per gli eventi è stato chiesto il patrocinio morale dei comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo ed invitati i rispettivi sindaci o rappresentanti istituzionali. La piantumazione all'interno della riserva naturale, agro a confine tra Brindisi e San Pietro Vernotico, sarà effettuata su terreni dell'Azienda Tormaresca che ha dimostrato estrema sensibilità nella cura dell'Ambiente e delle aree boschive.