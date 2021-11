Festa dell'albero: associazione ambientalista pianta 54 alberelli nelle scuole

SAN PIETRO VERNOTICO - Con la piantumazione di 20 alberelli di Ligustro ha preso il via oggi, mercoledì 17 novembre, la terza edizione di "Alberi per la Vita”, l’iniziativa promossa dall’associazione ambientalista “Eterea, l’albero della vita” con sede a San Pietro Vernotico, in occasione della giornata nazionale dell’albero che ricorre il 21 novembre di ogni anno. L’iniziativa interesserà quattro plessi scolastici tra il comune di Torchiarolo e San Pietro Vernotico.

“L'evento oltre alla piantumazione degli alberi è finalizzato alla sensibilizzazione verso la natura, mettendo al centro di essa la scuola e i bambini come futuri protagonisti per contrastare il cambiamento climatico e tutelare l’ambiente".

Il primo appuntamento svoltosi oggi presso il plesso Rodari di Torchiarolo è iniziato con una breve lezione sugli alberi dal titolo "Dal seme all’albero”. Sono state elencate le innumerevoli proprietà di un albero e introdotti anche elementi di economia circolare con la creazione di semenzai ricavati da materiali riutilizzati. Ogni semenzaio contiene 3 ghiande (dai volontari selezionate e vernalizzate in precedenza) che saranno accudite dagli alunni per tutto l’anno. In primavera le riconsegneranno all’associazione per la messa a dimora in terreni destinati al rimboschimento.

Con l’aiuto della Proloco Turchellis di di Torchiarolo e del Wwf Brindisi sono stati piantati 20 alberelli di ligustro per costituire una siepe lungo il perimetro del plesso. Infine sono stati consegnati degli attestati di partecipazione ad ogni classe.

I prossimi appuntamenti

Giovedì 18 ore 10:30: plesso Rodari a San Pietro Vernotico in viale Degli Studi, lezione agli alunni, consegna semenzai con ghiande, piantumazione di 8 alberelli.

Venerdì 19 ore 9:45: plesso Ruggero De Simone a San Pietro Vernotico in via Monte Piana, lezione agli alunni, consegna semenzai con ghiande, piantumazione di 16 Alberelli.

Venerdì 19 ore 11: plesso De Gasperi a San Pietro Vernotico in viale Degli Studi, lezione agli alunni, consegna semenzai con ghiande, piantumazione di 10 alberelli.

Domenica 21 novembre alle ore 15 è prevista la pulizia della aiuola in via A. Zoli con espianto di piccoli alberelli di pino nati a ridosso dell'asfalto. “Essendo il pino un albero che crea dissesto tramite le radici, nell'interesse di tutta la comunità, con l'intento di evitare lavori straordinari e per la tutela dell'ambiente, gli alberelli in questione saranno spostati in un terreno destinato al rimboschimento”.

“In totale saranno piantati 54 nuovi alberelli concessi Dall'Arif di Brindisi e 162 potenziali alberelli che accudiranno gli alunni con l'aiuto degli insegnanti, a fine anno scolastico saranno ritirati da noi per poter essere piantumati. Ringraziamo tutti i volontari, soci e sostenitori che hanno reso possibile il tutto. Le singole giornate dell'evento in caso di maltempo saranno spostate a data da destinarsi”.