La festa dell'Azione cattolica nel centro storico di Mesagne

L’Azione cattolica di Brindisi-Ostuni vivrà nella giornata di sabato 25 maggio la festa unitaria nel suggestivo centro storico di Mesagne. La festa unitaria rappresenta per l’Ac una giornata all’insegna della gioia e della condivisione ma anche un'occasione di riflessione e formazione. “Che forma!” è il titolo scelto per questo appuntamento. Di seguito il comunicato dell’Azione cattolica

La metafora delle forme - che vestiranno la piazza che accoglierà ragazzi, giovani e adulti - presa in prestito alla geometria, ci offre la riflessione dell'unicità di ciascuno come risorsa preziosa, per cogliere la ricchezza che abita le diversità. Ognuno è unico e insostituibile, come ci ricorda Papa Francesco, e per questo siamo portatori di una grande ricchezza che dipende da quello che siamo, dal bene che c’è in noi e dalla bellezza di cui Dio ci ha fatto dono! La festa inizierà alle ore 15.30 con un momento di animazione unitario in piazza Orsini, a seguire il saluto dell’Arcivescovo monsignor Giovanni Intini, che presiederà il momento di preghiera iniziale, successivamente la suddivisione in settori ed articolazione per i laboratori suddivisi per età. I ragazzi dell’Acf, i giovani e gli adulti rifletteranno in modalità diverse sulle proprie diversità, sulle caratteristiche che ci rendono unici e su quanto di bello derivi dalla combinazione infinita delle diversità.

Al centro di tutto c’è l’amore, che è tutto ciò che rende preziosa e piena la nostra esistenza e dà forma e colore alle nostre relazioni. La festa è davvero quel momento in cui ogni socio può ritrovarsi nell’accoglienza e nella presenza dell’altro che accompagna “a braccia aperte”.

La presidenza diocesana e le equipe dell’articolazione e dei settori accoglieranno circa 850 soci provenienti da tutte le associazioni parrocchiali da Locorotondo a Leverano.

Programma della festa: ore 15:30, arrivi, registrazione e accoglienza; ore 16:00, preghiera e inizio festa; ore 17:00; Divisione per settori e articolazione, ore 18:00; condivisione dei lavori, ore 19:00 – Saluti e rientro

