"La forza di essere donna": evento promosso dalla Cgil al "Palumbo"

BRIDISI - In occasione dell'8 marzo la Cgil Brindisi, con tutte le categorie, ha deciso di aprire un convegno di riflessione che coinvolga le giovani studentesse del liceo "Ettore Palumbo" di Brindisi. L'iniziativa si terrà il 7 marzo alle 9.30. L'intento è quello di volgere uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni, per seminare la speranza di cambiamento, per invertire la rotta su fenomeni sempre crescenti di discriminazioni di genere, femminicidi, divari salariali e culturali, nonché gap di genere.

Oltre alle studentesse presenzieranno la dirigente dell'istituto Maria Oliva; la vicepresidente della commissione regionale di studio ed inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata Debora Ciliento; il coordinatore Uds Stefano Mariano; la psicoterapeuta e psicologa dei servizi del Comune di Brindisi Rosanna Isnardi; la consigliera di Parità della provincia di Brindisi Maria Elisabetta Caputo.

Per Cgil interverranno la segretaria confederale Rosa Maffei ed il segretario generale Antonio Macchia, con tutte le segreterie di categoria. Chiuderà l'evento la segretaria confederale Cgil Puglia, Filomena Principale.

