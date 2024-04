Festa al parco Cillarese: annullati gli appuntamenti del 24 e 25 aprile

BRINDISI - Le incerte condizioni meteo di queste ultime ore hanno portato l’organizzazione di Carmine Iaia, d’intesa con le associazioni dell’Ascr Uniti per lo Sport, a rinviare la festa al parco. L'evento, patrocinato dal Comune di Brindisi, era previsto nella due giorni del 24 e 25 aprile e per il primo maggio presso il parco “19 maggio 2012” (noto come Cillarese).



Benchè fosse tutto pronto, le prospettive meteorologiche hanno messo l’organizzazione nelle condizioni di rimandare gli appuntamenti di domani e dopodomani.



Il parco Cillarese tornerà quindi ad essere protagonista mercoledì primo maggio con un'ampia area attrezzata per l’occasione. Non mancheranno attrazioni come giostrine e strutture gonfiabili per bambini e ragazzi. Sarà il luogo perfetto per svolgere un pic-nic all’aria aperta con gli stand del food e l'intrattenimento della buona musica.

