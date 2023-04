La festa della Polizia di Stato sul lungomare: "Tutta la cittadinanza è invitata"

BRINDISI – Il porto di Brindisi farà da splendida cornice al 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che domani mattina (mercoledì 12 aprile) sarà celebrato sul lungomare Regina Margherita, in presenza delle autorità locali. L’appuntamento è per le ore 10.30 davanti alla scalinata Virgilio. Le celebrazioni inizieranno però alle ore alle ore 09:00, nel piazzale interno della Questura, con la deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti della Polizia di Stato, cui parteciperanno il prefetto, il questore, i familiari dei caduti e l’assistente Spirituale.

Nella prima parte della cerimonia, sarà data lettura dei messaggi augurali del presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia di Stato – direttore generale della pubblica sicurezza; successivamente prenderà la parola il questore della provincia di Brindisi, Annino Gargano. A seguire, saranno consegnati i riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato della questura e delle apecialità distintosi in attività di servizio e di soccorso.

Si procederà, quindi, alla premiazione delle scuole della provincia vincitrici del concorso “PretenDiamo Legalità”. A chiudere si terrà un’esibizione degli atleti della sezione giovanile delle Fiamme Oro di pugilato e taekwondo della Questura di Brindisi.

A termine della cerimonia sarà possibile visitare gli stand allestiti sul lungomare dove gli specialisti della Polizia Scientifica, delle squadre cinofili, artificieri-antisabotaggio e tiratori scelti daranno rilievo alle tecnologie e ai mezzi in dotazione che evidenziano la professionalità degli operatori e la qualità dell’impegno profuso dalla Polizia di Stato a tutela della collettività. Tutta la cittadinanza è invitata.