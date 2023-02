Festa a San Michele: 100 anni per Lorenza De Pasquale. "Orgoglio per la nostra comunità"

SAN MICHELE SALENTINO - Cento anni per Lorenza De Pasquale a San Michele Salentino. Festa in paese con il sindaco Giovanni Allegrini. E' stato lo stesso primo cittadino a darne notizia sulla sua pagina Facebook. "La mia prima domanda stamattina quando sono arrivato nella sua bella dimora nel nostro centro storico: 'Quale è il segreto di longevità?' La risposta è stata: 'ho mangiato sempre tutto ma nelle quantità non ho esagerato e poi mi sono sempre accontentata'. Nata il 03 Febbraio 1923, ha vissuto sempre a San Michele Salentino". Ha scritto Allegrini.

"È stata capace di vivere con forza affrontando anni difficili, i sacrifici e le sofferenze dovute ai problemi di salute in passato mi ha raccontato di un ricovero ospedaliero di tre mesi in gioventù. Una vita, comunque, tutto sommato tranquilla la sua, divisa tra aiutare il marito sarto nel loro laboratorio e la cura della famiglia. Vedova da alcuni anni, era spostata con Pietro Turrisi, sarto e già vice sindaco del nostro Paese nell’amministrazione Azzarito a metà degli anni sessanta. Donna dalla grande generosità, bontà d’animo e coraggiosa".

"È un esempio, un valore ed un orgoglio per la nostra comunità assistere al raggiungimento di traguardi simili da parte dei nostri concittadini, costituisce un importante memoria storica vivente del nostro passato e delle nostre tradizioni. L’augurio è quello che i nostri anziani possano vivere gli ultimi anni della loro esistenza in maniera serena consapevoli di custodire un importante patrimonio storico e culturale, coscienti di avere intorno non solo l’affetto e la vicinanza dei loro cari ma anche delle istituzioni”.