Anche a Mesagne la Polizia Locale festeggia San Sebastiano

MESAGNE - La cerimonia di celebrazione della Festa di San Sebastiano a Mesagne si è svolta stamattina all’esterno della Chiesa Matrice, in piazza IV Novembre, cuore del centro cittadino e simbolo della vita sociale e religiosa della città. Onorando il consueto appuntamento con la ricorrenza del Santo Protettore della Polizia municipale, per il secondo anno consecutivo nel rispetto della norme anticontagio, il sindaco Antonio Matarrelli, il comandante Teodoro Nigro e il presidente del Consiglio Comunale Omar Ture hanno fatto simbolico dono di un mazzo di rose rosse al Vicario Foraneo don Gianluca Carriero, che ha ringraziato per il “gesto di tenerezza” ricordando le parole di Papa Francesco.

Il primo cittadino ha sottolineato la qualità del lavoro svolto dai Vigili sul territorio. “Soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà hanno saputo garantire il loro supporto, collaborando con tutte le istituzioni cittadine e prestando costante attenzione ai bisogni dei cittadini. Questo anche grazie ad una presenza numerica importante, la più alta sul territorio provinciale rispetto al numero di abitanti”, ha affermato.

“Il mio personale e sentito ringraziamento va a tutti gli agenti del Corpo per aver operato con grande senso del dovere, assicurando i compiti istituzionali senza dimenticare di mettere al centro le persone, le famiglie della comunità mesagnese che insieme a noi condividono gioie e sacrifici”, ha dichiarato il comandante Nigro. Nell’occasione è stata resa pubblica la relazione sulle attività svolte dalla Polizia locale nel corso del 2021.