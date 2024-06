Festa dei santi patroni, il sindaco di Fasano: "Apprezzamento da cittadini e visitatori"

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha così voluto esprimere il suo plauso e il suo ringraziamento agli organizzatori:

"La Festa dei Santi patroni 2024 rimarrà nella storia per la ricchezza e la qualità del programma religioso e civile, apprezzato più che mai dai cittadini e dai visitatori forestieri. Il Comitato Feste patronali e il Giugno Fasanese hanno meritatamente ricevuto i complimenti di tutti, ai quali aggiungo i miei, per l’ulteriore lustro e apprezzamento dato alla città soltanto pochi giorni dopo essere stata al centro del Mondo grazie al G7. La Festa è stata pienamente all’altezza della sempre più crescente fama che Fasano sta conquistando: gli eventi hanno occupato quasi una settimana e se ne è ormai consolidata la diffusione in più punti del centro storico, completamente coinvolto nell’appuntamento con la storia, la tradizione, la fede e lo spettacolo, non più limitati alla sola piazza Ciaia. Ringrazio il presidente del Comitato, Giuseppe Ancona, il presidente del Giugno Fasanese, Lucio Legrottaglie, il Priore don Sandro Ramirez e tutti i loro collaboratori, di cui mi piace ricordare il volontariato disinteressato con il quale si dedicano alla propria città".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.