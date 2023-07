Festival Bande Musicali "Valle d'Itria": apertura con 250 musicisti e 50 majorettes

CISTERNINO - Aperto ufficialmente ieri (venerdì 22 luglio 2023) il 25° Festival Internazionali Bande Musicali “Valle d’Itria” a Cisternino, promosso dall’associazione musicale Città di Cisternino del presidente Claudio Siliberti con la direzione artistica del maestro Donato Semeraro.

Circa 300 gli elementi coinvolti, fra musicisti e majorettes, per un totale di sei formazioni bandistiche. Questi i numeri della 25^ edizione del Festival internazionale che da ieri e fino a domenica porta nel centro storico di Cisternino, uno dei Borghi più belli d’Italia, il mescolarsi fra la tradizione bandistica pugliese e italiana con alcune delle più note bande europee. Ospiti in Puglia, per questo grande evento, formazioni provenienti da Grecia, Olanda e Croazia, oltre alla banda “Cossu Brunetti” di Nurri in Sardegna e il Corpo Bandistico Pontolliese con le Majorettes di Ponte dell’Olio dall’Emilia Romagna.

Ieri la cerimonia di apertura con la sfilata di tutte le formazioni bandistiche, guidate dalla Banda di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino a fare gli onori di casa. Dopo la sfilata, il benvenuto istituzionale da parte del sindaco di Cisternino, Enzo Perrini, e per la Regione Puglia - che ha patrocinato il Festival - sono intervenuti i consiglieri regionali Donato Metallo e Luigi Caroli. La serata inaugurale si è poi conclusa con il djset curato da “Disco Bizzarro”.

Stasera, sabato 22 luglio, in programma il concerto di gala con tutte le bande ospiti (dalle ore 21.00 in piazza Garibaldi) e domani, domenica 23, per il gran finale la street-parade nelle vie del borgo antico con show itineranti in sei postazioni diverse concerto finale all’unisono sulle cui note si esibiranno i ballerini acrobati della compagnia di danza aerea “Eleina D.”. Tutte le serate del Festival sono ad ingresso libero e gratuito.