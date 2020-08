Festival cinema Venezia: due pizzaioli brindisini nel team Puglia

SAN PIETRO VERNOTICO - C’è anche un giovane pizzaiolo sampietrano nel Team Puglia presente alla 77esima mostra del cinema di Venezia in scena dal 2 al 12 settembre prossimo. Si tratta di di Angelo Galati di 28 anni. Insieme a lui il francavillese Ivan Forleo 26 anni e Silvio Buttazzo coordinatore del team che rappresenterà la Puglia.

Galati ha iniziato cinque anni fa come aiuto pizzaiolo, la passione per gli impasti che danno vita a questa prelibatezza tutta italiana lo ha portato a frequentare corsi di specializzazione presso l’Accademia Pizza Doc in Campania con docenti di alto spessore come Salvatore Lionello e Raffaele Bonetta.

Specializzato in impasti contemporanei con la tecnica simil napoletana, da due anni lavora in una pizzeria di San Pietro Vernotico. Lo scorso anno ha partecipato al sesto campionato nazionale Pizza Doc a Nocera.

Forleo, invece, è figlio dei proprietari di un ristorante di Francavilla Fontana, anche lui ha frequentato l’Accademia nazionale Pizza Doc ed oggi è un istruttore a tutti gli effetti, dopo aver frequentato diversi corsi di specializzazione.

Le specialità di questi due giovani brindisini famano conoscere la Puglia ai tanti avventori di questa prestigiosa manifestazione.