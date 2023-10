Festival della Cooperazione internazionale: mostre, webinar, convegni e passeggiate

OSTUNI - A Ostuni quest’anno si svolgerà la VII edizione Festival della Cooperazione internazionale, dal 18 al 22 ottobre. Il tema di quest’anno è ispirato all’obiettivo 11 dell’agenda Onu 2015-2030 e alla contemporaneità mediterranea, Mare Omnium – Città e comunità sostenibili ed inclusive nel Mediterraneo. Un tema di estremo interesse, in quanto si parla di innovazioni, coesione sociale e salvaguardia dei nostri territori urbani e rurali.

L’evento è stato aperto con una serata pre Festival, “La Festa dell’Amicizia” con la comunità Palestinese, che si è svolta venerdì 15 settembre, presso Agriturismo il Vignale e che ha visto la prestigiosa presenza di Riccardo Sirri – Educaid e di Nichi Vendola. Quest’anno, se la città di Ostuni sarà il fulcro dell’evento, saranno previste iniziative anche in altre città pugliesi, Fasano, Francavilla Fontana, Lucera, Massafra e Oria. Inoltre, verranno coinvolti anche altri paesi italiani.

Afferma Franco Colizzi, coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale «Parleremo di un Mediterraneo di accoglienza, che garantisce asilo alle vite in transito; di territori che si sviluppano con una economia sostenibile, che non ne degradi le qualità e non li depredi delle proprie risorse; di comunità inclusive, amiche di bambini, anziani, persone con disabilità».

Si partirà con due eventi Pre-Festival che avranno inizio il 17 ottobre alle ore 11, presso la sala mostre della Biblioteca Comunale con l’inaugurazione della Mostra fotografica di Marcello Carrozzo “Ostuni con occhi di ri-guardo” a cui parteciperanno i familiari, il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, il presidente della Bcc di Ostuni, Francesco Zaccaria, giornalisti ed associazioni locali. La mostra sarà visitabile fino al 15 novembre.

Durante il festival, si svolgeranno poi: webinar, su tematiche di disabilità, inclusione, cooperazione, inclusività emigrazione. Attività nelle scuole con il filmato “Testimoni di Pace”. Tre convegni sulla Salute mentale degli anziani e inclusione sociale, sul dialogo interreligioso “Sperare con tutti nel Mediterraneo”, su “Legalità e Ambiente”.

Presentazione di due volumi della casa editrice Calamospecchia. Il Festival si concluderà domenica 22 ottobre con tre eventi. Alle Ore 9.30, presso il salone Palazzo di Città – Ostuni l’incontro: “Le nostre generose reciprocità”, Modera il dott. Franco Colizzi, Socio delegato Aifo e coordinatore del Festival. Intervengono: prof. Stefano Zamagni, in collegamento online da Bologna. Prof. Francesco Fistetti, traduttore del libro di Philippe Chanial “Le nostre generose reciprocità”. Antonio Lissoni, Presidente Aifo. Susanna Bernoldi, attivista, socia Aifo e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Luciano Ardesi, giornalista e caporedattore Amici di Follereau.

Alle ore 11.00, partenza dal Salone Palazzo di Città – Ostuni per una passeggiata in Ostuni e la presentazione del libro “Passeggiate Ostunesi” di Enza Aurisicchio. Alle ore 12, presso i giardini di Largo Risorgimento la Cerimonia di Intitolazione del giardinetto a Raoul Follereau e Madeleine Boudou, con la partecipazione del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, del presidente nazionale di Aifo, Antonio Lissoni e delle associazioni locali. Sono inoltre previste altre iniziative post festival, tra cui un corso formativo per giornalisti dedicato a Marcello Carrozzo.

