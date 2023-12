Il Festival dei diritti: due giorni di incontri, dibatti e altri appuntamenti

FRANCAVILLA FONANA - Due giorni sì, ma intensi. Il 16 e il 17 dicembre, oltre a incontri e dibattiti, ci saranno anche un concerto e la proiezione di un corto. Il tema è centrato, come si capisce dal titolo: Festival dei diritti. Organizzato dall'Amministrazione Denuzzo, può contare sul patrocinio della locale commissione Pari opportunità e su quello della Regione Puglia. Il sottotilo "c'è bisogno (solo) d'amore" è il contraltare ideale per chi dice che c'è bisogno per forza di una famiglia "tradizionale". Ci saranno testimonianze di famiglie arcobaleno, non solo genitori, ma anche figli. L'assessore Sergio Tatarano, tra le varie deleghe, ha proprio quella dei Diritti civili. E' un tema ricorrente nella sua biografia di attivista prima e di politico poi. Di seguito, le sue considerazioni.

"E' un'idea che nasce indietro nel tempo, c'era la volontà di allargare il dibattito a Francavilla Fontana, magari creando proprio un appuntamento annuale per approfondire un tema specifico. Questa prima edizione ha un focus preciso, quello sui diritti Lgbt. Come Amministrazione, ritengo che già durante lo scorso mandato abbiamo puntato l'attenzione sui diritti di genere, sulla disabilità e anche sulla mobilità. Dopotutto, anche in questo campo si parla di diritti: quelli dell'utenza debole. Poi, l'attualità del tema di questa prima edizione mi pare evidente. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma comune su questi temi a livello locale, in modo da non procedere in ordine sparso. Infatti, la scelta di alcuni ospiti dimostra proprio questa volontà".

Il riferimento dell'assessore Tatarano è all'assessora padovana Francesca Benciolini. A Padova, la locale Procura a giugno ha impugnato più di 30 atti di nascita che riconoscono ai figli di coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Tre settimane fa, la decisione della stessa Procura, che ha ritenuto opportuno che la Consulta torni a esaminare la questione. Tatarano ha poi spiegato una scelta di natura sia pratica che organizzativa: la prima giornata sarà dedicata alle testimonianze dirette sul tema "famiglie arcobaleno". La seconda verterà sulla prassi: i dibattiti vireranno sul lato politico e amministrativo, quindi concreto, della questione. Non a caso, oltre all'assessora Benciolini, sarà presente - tra gli altri - il parlamentare Alessandro Zan, uno dei politici di caratura nazionale più attivi sul tema. Di seguito, il programma della due-giorni francavillese.

Sabato 16 dicembre. Ore 9,30: presentazione del festival a cura di Sergio Tatarano. Ore 9.45: Toolkit Stereotipidigenere.eu, promozione del corto "Mi piace Spider-man e allora?", in collegamento Federico Micali, regista e ideatore del kit didattico a cura di Margherita Cinefra, progetto toolkit sugli stereotipi di genere. Ore 11: teatro delle ombre a cura di Silvio Gioia. Ore 17,30 Diritti lgbt e genitorialità: testimonianze di vita. Introduzione di Sergio Tatarano (assessore ai Diritti civili di Francavilla Fontana). Saluti: Ilaria Ulraiga (Arcigay Salento), Antonello Denuzzo (Sindaco di Francavilla Fontana), Davide Mastromarino (presidente cpo Francavilla Fontana). Ore 18: intervista a Luca Trapanese (a cura di Adele Galetta). Ore 18.30: tavola rotonda con Antonella Palmitesta (psicoterapeuta, presidente associazione per il benessere delle persone lgbtqi), Cathy La Torre (avvocata, attivista per i diritti umani), Giuseppe Maffia (referente famiglie arcobaleno Puglia e Molise), Sara Henninger (@duemammealquadrato), Miki Formisano (presidente di Cest - Centro Salute Trans e Gender Variant). Videomessaggio con la testimonianza di Mariangela Lodedo. Nel corso della serata sarà proiettato il corto dal titolo "Chiedimi se" (di Margherita Fiengo Pardi).

Domenica 17 dicembre. Ore 18 diritti lgbt e politiche locali: quali margini?. Tavola rotonda con Antonello Denuzzo (sindaco di Francavilla Fontana), Antonio Decaro (sindaco di Bari), Alessandro Zan (Parlamentare), Francesca Benciolini (assessora di Padova ai diritti umani e allo stato civile), Silvia Miglietta (assessora ai diritti civili di Lecce), Luca Contento, Maurizio Bruno (consigliere regionale), Antonio De Simone (consigliere comunale di Francavilla Fontana). Ore 21: concerto con Le Cumbinate.