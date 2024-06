Festival del libro emergente: Patrick Zaki ospite a Mesagne

MESAGNE - Il Festival del libro emergente ospiterà Patrick Zaki, attivista per i diritti umani e autore di "Sogni e illusioni di libertà – La mia storia". L'appuntamento è fissato per il 1 luglio 2024, alle ore 21:00 presso il Salento Fun Park, in Via Udine a Mesagne.

Nel suo toccante memoir, Zaki racconta gli eventi drammatici iniziati il 7 febbraio 2020, quando, durante una breve visita a casa al Cairo, viene arrestato. Seguono venti mesi di prigionia, durante i quali l'Italia e la sua università si mobilitano per la sua liberazione. Il libro è un viaggio emozionante attraverso le prove più dure, dalla detenzione alle torture, e una riflessione profonda sull'umanità e sulla speranza che lo hanno sostenuto nei momenti più bui.

La presentazione vedrà la partecipazione del Sindaco di Mesagne e sarà moderata da Regina Cesta e Cosimo Saracino. L’evento è organizzato con la collaborazione della Città di Mesagne, Associazione Scintilla, Salento Fun Park e si inserisce nel contesto del progetto Linfa.

