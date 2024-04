Festival teatrale "Di scena a Fasano", online il bando della XV edizione

FASANO - Il Festival nazionale di teatro "Di Scena a Fasano" è pronto a dare il via ai lavori per la sua XV edizione. E' online il bando di selezione della kermesse che si terrà al Teatro Sociale di Fasano nei weekend compresi dal 12 ottobre al 24 novembre 2024. Il festival fasanese è riconosciuto su scala nazionale come uno dei più longevi e ambiziosi ed è organizzato dal Gruppo di attività teatrali "Peppino Mancini", da oltre trent'anni impegnato nella sua opera di promozione dell'arte recitativa, con il patrocinio del Comune di Fasano.

Potranno partecipare al festival tutti i gruppi teatrali non professionistici residenti nel territorio nazionale. Saranno ammesse, dopo le fasi di selezione, sei compagnie selezionate fra le iscritte che si esibiranno sulle tavole di legno del teatro fasanese per la fase finale. La cerimonia di premiazione, che decreterà lo spettacolo vincitore e altri riconoscimenti per migliori attori e registi, avrà luogo domenica 1 dicembre 2024.

Il "Di scena a Fasano" ha visto accendere i riflettori per la prima volta nel 2009 e nel corso degli anni si è guadagnato l'affetto e la fiducia del pubblico fasanese che ormai riconosce il festival come appuntamento fisso del teatro in autunno.

E' possibile scaricare il bando della XV edizione a questo link. Termine iscrizioni: 15 giugno 2024. Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 0027873.