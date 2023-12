Festività nel Brindisino: gli eventi non si fermano a Natale e Santo Stefano

BRINDISI - Una volta terminato il pranzo natalizio, gli eventi di Brindisi e provincia proseguono anche nei giorni di Natale e Santo Stefano. Qui di seguito è riportata una serie di iniziative, divise per città, che potrà allietare le famiglie del Brindisino, in giro per le varie città "vestite a festa".

A Brindisi questi sono gli ultimi giorni disponibili per poter visitare la mostra "Il Femminile Sognato" di Mimmo Francone, che chiude i battenti proprio il 26 dicembre. Si tiene a Palazzo Nervegna, con gli orari di apertura dalle 10 alle 20:30. Proprio l'ultimo giorno si terrà una finissage, con poesie di Rosetta Clissa e Milena Lanzellotto. A partire dal 25 dicembre, dopo anni di assenza, torna il presepe vivente a Sant'Elia, quello della parrocchia di Cristo Salvatore.

A Mesagne, la sera di Natale, il coro polifonico Sincopatici, fondato e diretto dal maestro Federico Dell'Olivo, torna a esibirsi nel primo di due concerti. Il repertorio spazia da brani della tradizione sacra classica, alcuni ammessi anche nelle liturgie, a brani pop, in italiano, inglese, francese e greco. Poi, in piazza Ubaldo Lay (via Albricci), il 26 dicembre è dedicato alla street art, con la presentazione di "Scrivilo solo a Mesagne", progetto che consiste nella collocazione di installazioni street art all'interno del centro storico. In particolare tre cassette saranno dedicate a lettere in cui ognuno potrà scrivere "le parole che non ti ho detto mai", le stesse che spesso rimangono chiuse nel cassetto della nostra anima.

A Carovigno proseguono le aperture straordinarie del castello Dentice di Frasso, visitabile a Natale e a Santo Stefano dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30. Presso il castello è visitabile, fino al 16 febbraio 2024, la mostra "Cattedrali" dell'artista Gino De Rinaldis, ordinata da Massimo Guastella. Il maniero, il 26 dicembre, sarà teatro alle ore 18 di un presepe vivente, allestito presso la sede dell'ente culturale Puglia in collaborazione con "Stabilimenti" Odv. Si tratta di una rivisitazione che prende spunto dal corto di Mina Lanzilotti sugli usi e costumi della tradizione rurale nostrana.

A proposito di presepi viventi, da segnalare, a San Vito Dei Normanni, quello artistico di Simone Saracino, allestito dall'artista presso la chiesa di San Giovanni.

La "Villa Incantata" con le sue luci e i suoi soggetti sarà sempre meta, a Ostuni, delle passeggiate pomeridiane e serali.

Il giorno di Natale, la Parrocchia San Lorenzo di Francavilla Fontana inaugura il suo presepe. E' atteso anche il ritorno di Presepi on the road (26 dicembre), l'iniziativa a cura dell'Auto Moto Club Città degli Imperiali.

A San Pietro Vernotico, la parrocchia San Giovanni Bosco organizza il suo presepe vivente (qui il video realizzato lo scorso anno), visitabile dalle 18 alle 20. Le prossime date sono l'1 e il 6 gennaio 2024.

BrindisiReport ha una sezione dedicata a tutti i tipi di eventi, "cosa fare in città", che permette una selezione per data e tipologia.