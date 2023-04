Fials: “L’Asl Brindisi riconosca ai dipendenti i tempi di vestizione/svestizione”

BRINDISI - “Gli accordi si rispettano e si mantengono, ma l’Asl non l’ha fatto". Così si legge in un comunicato diramato dalla segreteria provinciale Fials in riferimento a quanto deciso nel corso della riunione delle Delegazioni trattanti aziendali per il personale del comparto, svoltasi l’8 agosto 2019. Un confronto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali in cui - secondo quanto fatto sapere da Fials - l’Asl aveva riconosciuto ai dipendenti in servizio (sia quelli a tempo determinato che indeterminato) 108 ore di riposi compensativi a bilanciamento del debito orario determinato dai tempi di vestizione/svestizione per il quinquennio precedente all’1 gennaio 2020.

In quella stessa occasione, l’Asl si era anche impegnata a definire, di concerto con la struttura burocratica legale, un verbale di conciliazione da sottoporre – previa informativa alle rappresentanze sindacali – alla sottoscrizione di ciascun dipendente dell’Asl Brindisi interessato. "Ebbene, immotivatamente, l’Asl non ha mai dato seguito alla applicazione del riconoscimento dei tempi di vestizione/svestizione, causando in tal modo un significativo danno, sia economico che di diritto, a tutto il personale interessato" si legge nella nota.

"Per questo – al fine, cioè, di ottenere il riconoscimento dei legittimi diritti dei lavoratori - invitiamo e diffidiamo l’Asl a rispettare gli accordi presi ed a retribuire i lavoratori dipendenti nella misura già concordata" prosegue il comunicato. "Contestualmente, diffidiamo l’azienda a predisporre il verbale di conciliazione da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun dipendente interessato, come già concordato nella riunione delle delegazioni trattanti aziendali - Conclude - Diversamente, poiché non intendiamo regalare nulla a nessuno, andremo avanti fin quando i lavoratori non saranno dignitosamente ristorati".