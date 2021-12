Fials e Assofamiglia donano pigotta Unicef ai pazienti di Pediatria del Perrino

BRINDISI - “Un sorriso al quadrato” e “Un sorriso solidale” sono le due iniziative messe in campo dalla Fiasl (Federazione italiana autonomie locali e sanità) e Assofamiglia martedì 27 dicembre, ore 10 per essere a fianco dell’Unicef e ai piccoli pazienti della Pediatria del Perrino di Brindisi, portando loro in dono una pigotta realizzata dall’Unicef in onore dei professionisti sanitari.

Ogni Pigotta adottata sostiene l’Unicef nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, scuole e assistenza sanitaria, costruendo pozzi.

Giuseppe Carbone, segretario nazionale Fials: “Assofamiglia nasce dal cuore di questo sindacato e ambisce a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato, seppur nel nostro piccolo. Uniti stiamo remando nella direzione giusta! Ai dirigenti e agli iscritti Fials siamo grati per la generosità dimostrata ancora una volta. Per questo Natale abbiamo scelto un dono per bambini lontani e bambini vicini, perché tutti possano sentirsi meno soli e avere la speranza di un sogno “da scartare. È questo L’ augurio di Fials, per tutti voi!