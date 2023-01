Fials, Open day per la prevenzione del cancro al seno: visite gratuite

BRINDISI - Si chiama “Prenditi cura di te” ed è l’iniziativa promossa da Fials nell’ottica di implementare i programmi di screening e preservare quanto più donne possibili e che prevede la collaborazione delle Associazioni di volontariato, della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e dell’ Asl di Brindisi: partners che Fials ringrazia per il sostegno nella promozione e sensibilizzazione dell’iniziativa stessa.

Si tratta di un Open Day per la prevenzione del tumore al seno, riservato a donne di età compresa tra i 25 ed i 36 anni, che si terrà il 27 gennaio prossimo. Le visite si terranno dalle ore 15 alle ore 18 del 27 gennaio 2023 presso il reparto di Diagnostica senologica del Dss BR 01 - via Dalmazia n. 3 - Brindisi - dirigente responsabile dr. Alessandro Galiano. Si specifica che i posti sono limitati. Per informazioni è possibile telefonare da oggi giovedì 19 gennaio 2023 a martedì 24 gennaio 2023.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che – nonostante quello al seno sia il tumore al primo posto per diffusione e per numero di decessi nella popolazione femminile - allo stesso tempo, grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nel campo farmacologico, le possibilità di curarlo sono notevolmente aumentate.

L’Open day era stato annunciato in occasione del convegno che nel mese di novembre Fials ha tenuto ad Ostuni dal tema “Violenze di genere e stereotipi culturali: libere di essere - La Sanità che si prende cura della donna”, al quale presero parte, tra gli altri, il presidente nazionale della Lilt, prof. Francesco Schittulli (con cui Fials aveva già firmato uno specifico protocollo d’intesa), il direttore generale dell’Asl di Brindisi, dr. Flavio Roseto ed il dirigente del Servizio di Radiologia e Senologia Asl Brindisi, dr. Alessandro Galiano. Ed è proprio dalla collaborazione tra sindacato, associazioni, Asl e Lilt che è nata l’idea di organizzare una giornata dedicata alla prevenzione del cancro al seno che, in questa occasione, sarà riservata a donne di età compresa tra i 25 e i 36 anni, ma alla quale ne seguiranno altre, proprio nell’ottica di coprire anche le altre fasce d’età.



“L’obiettivo del coordinamento donne FIALS - afferma la responsabile Elena Marrazzi - è di prendersi cura delle donne che popolano la nostra sanità e non solo, così come loro si prendono cura di noi quotidianamente. Abbiamo voluto dare concretezza al nostro impegno quotidiano, promuovendo una delle tante iniziative ed azioni di sensibilizzazione che vogliamo mettere in campo. Solo attraverso la partecipazione attiva, rispondendo agli inviti per la cura, sarà possibile ottenere un beneficio per la salute, aumentando le possibilità di cure adeguate e meno aggressive.





Non posso non cogliere l’occasione dell’Open day per richiamare l’attenzione sull’importanza che riveste la prevenzione, soprattutto per il tumore al seno. E non è un caso che, in prima battuta, abbiamo deciso di iniziare con una fascia d’età più giovane. Da tempo, infatti, la nostra richiesta alla Regione è quella di ridurre l'età di 'ingresso' per effettuare lo screening per rendere più efficace la prevenzione ed ottenere una risposta migliore dalle terapie".