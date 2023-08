Fiera del fico mandorlato, riconoscimento di Fenailp all'Amministrazione comunale

SAN MICHELE SALENTINO - Nella suggestiva cornice della 21esima edizione della Fiera del Fico Mandorlato, tenutasi nel comune di San Michele Salentino, si è svolta la serata conclusiva all'insegna della valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e dell'impegno delle istituzioni nella loro promozione. Il vice presidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, ha onorato l'evento consegnando al sindaco Giovanni Allegrini una targa ricordo, come riconoscimento per "l'incessante dedizione verso l'incremento delle iniziative imprenditoriali e la valorizzazione dei prodotti distintivi della Puglia".

Si legge in una nota di Fenailp: "Il ruolo del sindaco e dell'Amministrazione comunale è stato messo in luce durante la serata, evidenziando il loro impegno costante nell'esaltare le radici e la tradizione agroalimentare locale. In particolare, l'attenzione rivolta alla promozione e diffusione del fico mandorlato, eccellenza gastronomica tipica del territorio, è stata sottolineata come esempio di autenticità e identità pugliese".

La cerimonia di consegna della targa ricordo è stata il momento culminante della serata. Il vice presidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, ha elogiato il sindaco Giovanni Allegrini e l'intera Amministrazione comunale per "la loro straordinaria dedizione a preservare e promuovere le ricchezze culinarie locali. La targa, simbolo tangibile di gratitudine, rappresenta il riconoscimento di un impegno che va oltre l'ambito amministrativo, contribuendo a conservare e tramandare la cultura enogastronomica pugliese".

Alla serata erano presenti numerosi esponenti dell'Amministrazione Comunale, tra cui l'assessore allo Spettacolo Angela Martucci, l'assessore al Bilancio Michele Salonna, l'assessore ai Servizi Sociali Tonino Scatigna e il presidente del Consiglio Comunale Mariana Matarrese. Prosegue la nota Fenailp: "La loro presenza sottolinea il sostegno trasversale e l'unità nell'approccio alla promozione dei prodotti tipici locali, elemento chiave per la crescita economica e la diffusione della cultura locale".

Per Fenailp, "la 21esima edizione della Fiera del Fico Mandorlato ha dimostrato ancora una volta come eventi di questo genere possano fungere da ponte tra le istituzioni e la comunità, rafforzando il legame tra identità territoriale e sviluppo sostenibile. Il riconoscimento conferito al sindaco Allegrini e all'Amministrazione comunale sottolinea la rilevanza di un approccio olistico alla promozione dei prodotti tipici, che contribuisce al radicamento delle tradizioni e all'apertura a nuove opportunità".