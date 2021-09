Mesagne, Fiera Medievale: ecco come cambia la viabilità nel week end

MESAGNE – Piazza Vittorio Emanuele e via Granafei saranno chiuse al traffico dalle ore 17 a mezzanotte dei giorni sabato 25 e domenica 26 settembre, in concomitanza con lo svolgimento della “Fiera Medievale Franca”, organizzata dalle associazioni “Gruppo storico città di Mesagne” e “Meghy Costumes d’Epoque”

Si tratta di una misura adottata “per fronteggiare – spiega il comandante della Polizia Locale di Mesagne, Teodoro Nigro – la prevedibile presenza di centinaia e centinaia di persone, unitamente ai flussi di ospiti interessati alla vasta offerta gastronomica del borgo antico. L’amministrazione comunale ha attivato servizi eccezionali della Polizia Locale in collaborazione con molte associazioni di volontariato”.

“Fondamentale come sempre la direttiva della Autorità Locale di Pubblica Sicurezza – prosegue Nigro - anche nell’ambito delle prescrizioni pandemiche correnti e dei settori Comunali coinvolti. E per garantire una maggiore mobilità dei pedoni, anche in virtù dei tanti residenti, in considerazione proprio dei luoghi degli eventi attrattivi della ‘Fiera medievale’, il Comando di Polizia Locale ha emesso ordinanza di chiusura al traffico di piazza Vittorio Emanuele via Granafei dalle 17.00 alle 00.00”. L' invito rivolto è di parcheggiare la propria auto lontano dal centro storico utilizzando gli ampi spazi aperti ed organizzati per la sosta di via Brindisi, via San Pancrazio, via Latiano e via Torre (aree pertinenziali a note medie strutture di vendita e supermercati).