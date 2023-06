Ingorgo di auto-compattatori alla discarica di Manduria: grossi disagi per i lavoratori 

BRINDISI – Ore di attesa sotto al caldo, senza servizi igienici, per poter conferire i rifiuti. Operano in una situazione di estremo disagio i lavoratori che da tutta la provincia di Brindisi vanno a conferire i rifiuti (frazione indifferenziata) presso la discarica di Manduria, in provincia di Taranto. Questo il sito alternativo individuato dall’Ager (agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) a causa dell’indisponibilità dell’impianto di Cavallino (Lecce), discarica di riferimento per le ditte di conferimento che operano nel Brindisino.

Oltre alla provincia di Brindisi, in quel di Manduria conferiscono anche i Comuni della provincia di Lecce e numerosi del Tarantino. Stamattina, fin dalle prime luci del giorno, si è formato un ingorgo di decine di camion in coda. “Autisti arrivati sul sito alle 3 di notte – racconta a BrindisiReport il sindacalista Vincenzo Cavallo, della Fit Cisl – sono riusciti a conferire solo dopo mezzogiorno. I disagi sono notevoli”.

Cavallo riferisce di aver segnalato il problema al direttore dell’Ager, Vincenzo Grandaliano. “Mi è stato spiegato – afferma Cavallo – che a seguito della chiusura della discarica di Cavallino è stato individuato questo impianto, in quanto sottostimato riguardo alla prodizione. I problemi principali erano previsti proprio per lunedì e martedì, quando avviene il conferimento dell’indifferenziato. A partire dalla prossima settimana si sta valutando l’utilizzo delle discariche di Poggiardo e Massafra”.