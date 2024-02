Spiaggia e parco giochi più inclusivi: arriva un doppio finanziamento

BRINDISI – Un tratto di spiaggia libero e un parco giochi a misura di adulti e bambini con disabilità. Sono improntate all’eliminazione delle barriere due delibere che nella giornata di ieri (martedì 20 marzo) sono state approvate dalla giunta comunale di Brindisi presieduta dal sindaco Giuseppe Marchionna.

La spiaggia

Un provvedimento dispone l’assegnazione di un contributo pari a circa 20mila euro per la realizzazione di opere di accessibilità ai disabili presso la spiaggia situata tra lido “Del Sole” e lido “San Benedetto”, sul litorale Nord di Brindisi. Si tratta di un finanziamento ottenuto dal Comune di Brindisi tramite un avviso a sportello della Regione Puglia, che ha stanziato un fondo complessivo pari a 400mila euro per interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità delle spiagge libere a gestione comunale. Va ricordato che il Comune di Brindisi aveva già ottenuto un contributo sia per l’annualità 2020, con il progetto di allestimento dell’area litorale adiacente all’accesso nord del parco costiero comunale “Punta Penne – Punta del Serrone, che per il 2022 con il progetto di allestimento presso località “Punta Patedda – Ex Saca”. Enrambi sono già realizzati e rendicontati nei termini alla Regione.

Parco giochi del Casale

La seconda delibera dispone di destinare al parco giochi del rione Casale una somma pari a 40mila euro per la realizzazione/riqualificazione di infrastrutture per le attività ludico sportive, prive di barriere architettoniche o sensoriali. Il finanziamento arriva dal fondo ministeriale “per l’inclusione delle persone con disabilità”, tramite la Regione Puglia.

L’intervento proposto dal Comune di Brindisi consiste nell’adeguamento dei bagni pubblici esistenti alla normativa vigente, per l’utilizzo da parte di soggetti diversamente abili, con contestuale installazione di strutture ludiche per bambini, una nuova altalena per diversamente abili e relativa pavimentazione antitrauma.

Sinergia fra assessorati

In una nota dell’amministrazione comunale viene rimarcato il lavoro sinergico svolto dagli assessori Livia Antonucci, Lidia Penta, Gianluca Quarta e Antonio Bruno. “E’ un passo avanti fondamentale - afferma Antonucci - nell'edificazione di un tessuto sociale coeso, dove ogni individuo ha la possibilità di esprimere il proprio potenziale indipendentemente dalle proprie condizioni". L’assessore Antonucci inoltre espresso gratitudine verso i suoi colleghi “per la collaborazione e l'impegno dimostrati nel raggiungimento di questo obiettivo comune”.

