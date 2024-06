Finanziamento da 7,2 milioni di euro per l'ospedale Camberlingo: intervento su un immobile

FRANCAVILLA FONTANA - Un nuovo finanziamento da 7,2 milioni di euro, frutto di un lungo accordo di programma tra Regione Puglia e Governo, è in arrivo per l'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Oggetto del fondo sarà la ristrutturazione di un immobile presente all'interno dell’edificio, da anni abbandonato a se stesso a causa di problemi di natura strutturale. Ad annunciarlo, il consigliere regionale Maurizio Bruno, del Partito Democratico.

Bruno, in una nota, si interroga: "Ma che farne una volta rimesso a nuovo e reso utilizzabile? La mia speranza, e lavorerò nei prossimi mesi proprio a questo obiettivo, è destinarlo agli uffici amministrativi che oggi occupano quasi interamente il primo piano dell'ospedale. In questo modo potremo liberare tutta quell'area del Camberlingo, e destinarla a nuovi reparti e attività prettamente ospedaliere".

Sempre nella nota, il consigliere regionale prosegue con la sua proposta: "Così come, a titolo di esempio, potrebbero essere dislocati nella nuova struttura ambulatori che si oggi trovano sparsi in varie aree dell'ospedale. Penso all'ambulatorio cardiologico, a quello pneumologico, a quello diabetologico, a quello ginecologico, oppure al reparto di medicina o di oculistica. Insomma, questo finanziamento e questo recupero del vecchio immobile, potrebbe diventare una straordinaria opportunità per ridisegnare e ripensare interamente tutto il nostro ospedale".

La nota si conclude con queste parole: "Riorganizzarlo per concentrare le attività in una sorta di 'piastra servizi' potrà evitare che i pazienti debbano muoversi all'interno di una struttura ospedaliera, con possibili interferenze di percorsi e rallentamento delle procedure, rendendo così a tutta la collettività un servizio nuovo, più efficiente e più sicuro".