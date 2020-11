Tour virtuali e visite guidate in città: l'infopoint di Brindisi si potenzia

BRINDISI - Il Comune di Brindisi è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico per “interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli infopoint turistici del Comuni che aderiscono alla rete regionale”. Si tratta della terza volta consecutiva, dopo i finanziamenti ottenuti per il periodo estivo e quello natalizio del 2019.

Con i nuovi fondi ottenuti, l’Infopoint di Palazzo Granafei Nervegna, potrà avvalersi di una serie di attività e di servizi per il periodo compreso tra l’1 dicembre 2020 ed il 15 gennaio 2021, al netto delle restrizioni causate dall’emergenza Covid. Grazie alle risorse destinate al lavoro straordinario degli addetti, sarà garantita l’apertura con orario continuato dalle ore 9 fino alle 22 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, ponti e festivi. Inoltre saranno eseguite diverse azioni finalizzate alla crescita turistica e culturale della città.

In particolare, sono state previste 27 iniziative. Diciotto Tour dall’Infopoint di Palazzo Nervegna alla Biblioteca di Comunità History Digital Library. Il tour parte dall’info-point di Palazzo Nervegna e, attraverso l’uso di una Web-App e Qr-Code associati alla segnaletica dell’antica toponomastica della città, prevede le seguenti tappe: Capitello della colonna romana musealizzato nel Palazzo Nervegna; Piazza Duomo (Cattedrale, Museo Mapri, Biblioteca Arcivescovile); Colonne Romane; Casa del Turista (Percorso Book Experience nella History Digital Library). Si potrà così visitare la città anche in modo virtuale scoprendo i luoghi e la storia millenaria di Brindisi.

Nove Visite guidate da e nel Palazzo Nervegna (Infopoint). Le visite, della durata di due ore, con intermezzi musicali e teatrali dedicati principalmente ai più piccoli, si tengono presso Biblioteca di Comunità Teste Fiorite, a Palazzo Nervegna, e sono finalizzate alla conoscenza e racconto del territorio e delle sue tipicità.

Grazie al finanziamento ottenuto, inoltre, sarà implementata la comunicazione on-line ed off line. In particolare, il progetto prevede la messa a dimora di totem informativi, l’adeguamento della segnaletica turistica, la creazione di gadget e la realizzazione di una mappa riportante tutte le strutture ricettive e le attività di ristorazione cittadine.

“Sono estremamente soddisfatto di questo ennesimo risultato ottenuto - commenta l’assessore al Turismo Oreste Pinto -. Dopo gli oltre 30mila euro erogati nell’anno 2019 ed il finanziamento della Notte Rosata, la Regione continua a riconoscere la bontà dei progetti realizzati dal Settore Turismo dell’Amministrazione Comunale di Brindisi. Per questo non posso che ringraziare il dirigente Angelo Roma, la funzionaria Antonella Grassi e la Fondazione Teatro Verdi, presieduta da Katiuscia Di Rocco. La speranza è che la situazione sanitaria migliori e renda realizzabili le iniziative programmate. In ogni caso, va anticipato che tutte le visite guidate sono state studiate nel pieno rispetto delle norme anticovid".

"Mi piace sottolineare, inoltre, che grazie ai precedenti finanziamenti, l’Infopoint è riuscito a svolgere decine di attività che hanno coinvolto migliaia di utenti ed anche grazie a queste politiche (a costo zero per la nostra amministrazione) Brindisi si è ritagliata attenzioni sempre maggiori dal punto di vista turistico e culturale. Per tale motivo, con questo nuovo progetto, continuiamo nel solco già avviato dedicando grande attenzione ai più piccoli e conferendo ampio risalto alla nostra storia ed alle nostre tradizioni, anche enogastronomiche; risorse che, assieme al patrimonio culturale e monumentale, rappresentano le primarie eccellenze del nostro territorio”.