Finanziamento regionale: la villa comunale avrà un'area giochi inclusiva

ORIA - L'Amministrazione Comunale di Oria ha vinto un bando regionale per la realizzazione di un parco giochi inclusivo nella villa comunale. Il progetto, che si è classificato al secondo posto in Regione e primo nella provincia, "rappresenta un significativo avanzamento per la città di Oria e la sua comunità", si legge in un comunicato a firma del sindaco Cosimo Ferretti.

Il parco giochi, progettato per essere accessibile e divertente per tutti i bambini, includerà l'installazione di nuove giostrine inclusive, il ripristino dei giochi esistenti, l'ampliamento del tappeto antitrauma, l'installazione di cartellonistica inclusiva e un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza.

Prosegue la nota: "Questo progetto sottolinea l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Oria nel garantire spazi pubblici sicuri, inclusivi e stimolanti per i più piccoli, sottolineando l'importanza di creare ambienti che favoriscano l'integrazione e la socializzazione tra tutti i bambini. Prepariamoci a festeggiare insieme questo nuovo, meraviglioso spazio di gioco e inclusione. Il 2024 sarà un anno speciale per Oria che metterà a disposizione dei cittadini questa e tante altre novità".

Il vicesindaco con delega alle Politiche Comunitarie, Michele Locorotondo, dal canto suo dichiara: "Siamo estremamente felici e orgogliosi di annunciare questo significativo successo, che rispecchia pienamente l'idea che abbiamo promosso fin dalla nostra campagna elettorale. Una buona amministrazione si basa sull'attenzione scrupolosa alle opportunità offerte dai bandi di finanza pubblica. La realizzazione di progetti che si traducono in finanziamenti e successivamente in opere concrete è la testimonianza di un impegno amministrativo fruttuoso e dedicato. Ogni volta che un progetto si concretizza, le sfide quotidiane e le eventuali incomprensioni amministrative vengono compensate dalla grande soddisfazione di aver reso un servizio prezioso alla nostra comunità. Oria sta dimostrando, ancora una volta, che è possibile ottenere risultati straordinari con dedizione e impegno. In pochi mesi, abbiamo già ricevuto numerosi finanziamenti, ben oltre 1 milione di euro, e questo ultimo è solo l'ultima aggiunta in una serie di successi che contribuiranno a rinnovare e migliorare il volto della nostra città".