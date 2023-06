Parchi, piazze e corsi più sicuri: 28 nuove telecamere a Brindisi, ecco dove

BRINDISI - Ventotto nuove telecamere per una città più sicura. Il Ministero dell’Interno ha approvato nelle scorse ore il progetto candidato dall’amministrazione comunale di Brindisi per la realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata per la sicurezza urbana, nell’ambito dei fondi Pon e Poc. “Legalità ” 2014/2020.

Il progetto del Comune di Brindisi “Realizzazione impianti di videosorveglianza per aree cittadine e lettura targhe agli accessi con gestione centralizzata presso il Comando di Polizia Locale”, per un valore complessivo di 250 mila euro, ha lo scopo di rendere sicure e controllate alcune aree cittadine vulnerabili o a rischio conclamato, comunemente luoghi di aggregazione, mediante telecamere ad altissima risoluzione, fisse e panoramiche a 360 gradi, in grado di controllare vasti spazi.

Nel progetto è prevista l’installazione di 28 telecamere e la dotazione presso la centrale operativa del comando di Polizia Locale di sistemi hardware all’avanguardia, consentendo agli operatori delegati alla gestione quotidiana della sicurezza della città di Brindisi strumenti di analisi, visione e controllo costante, in grado di rendere la loro azione tempestiva ed efficace.

Le aree che verranno dotate di videosorveglianza, individuate tra i luoghi maggiormente frequentati e sulla base di uno storico di eventi delinquenziali già verificatisi, sono: i parchi Cillarese, Di Giulio e Cesare Braico, il parcheggio dell’ospedale Perrino, piazza Crispi (davanti alla stazione ferroviaria), piazza Mercato, corso Garibaldi all’intersezione con corso Roma, la rotatoria d’ingresso della Ss7, la rotatoria in via provinciale S.Vito e via Ciciriello, la rotatoria in viale Arno e via provinciale per Lecce.

“Ringrazio il comando di Polizia Locale e la direzione Lavori Pubblici che, su indirizzo della precedente amministrazione e d’intesa con la prefettura e la questura di Brindisi, hanno realizzato la progettazione. Questo sistema, costituente il primo nucleo di telecamere di alta qualità di proprietà del Comune di Brindisi, sarà gestito dalla sala operativa del comando di Polizia Locale che, in un’ottica di collaborazione sinergica con le forze di polizia a competenza generale, renderà la città più sicura”, ha dichiarato il sindaco Pino Marchionna.