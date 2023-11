Il rudere in città rivivrà grazie agli studenti: arrivano 5,4 milioni di euro

BRINDISI – Anche il recupero dell’edificio ex Cassa mutua artigiani di Brindisi è fra i progetti regionali finanziati dal Ministero dell’Università e della ricerca per la realizzazione di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. Gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice sono stati pubblicati ieri. Si tratta del bando adottato in attuazione della Legge 338/2000 che prevede il cofinanziamento fino al 75 percento del costo totale da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. I progetti pugliesi ammessi al finanziamento sono otto: cinque, fra cui quello di Brindisi, candidati dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio – Adisu Puglia, uno presentato dalla Lum, uno dall’Università di Foggia e uno dall’Università del Salento.

La rigenerazione del centro

Per il recupero e la ristrutturazione dell’ex Cassa mutua artigiani sono stati stanziati 5,444 milioni di euro, a fronte della somma complessiva di 50 milioni di cui beneficeranno gli otto progetti presentati dalla Regione. Il restyling del vecchio rudere situato in via Nazario Sauro rientra in un ampio programma di rigenerazione della zona del centro storico compresa fra l’arco di Porta Lecce e il vecchio istituto Marconi, finanziato tramite fondi del Pnrr per un importo totale pari a 14,8 milioni di euro.

La scorsa settimana il consiglio comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del restauro del giardino dell’ex parco della Rimembranza, per un importo di 1,1 milioni. Il programma complessivo, varato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi, comprende anche la ristrutturazione dell’edificio che ospita la sede della croce Rossa, la realizzazione di una mensa per studenti universitari in via Maglie e la trasformazione in studentato del vecchio istituto Marconi.

I progetti finanziati

Tornando all’ex Cassa mutua, l’edificio, una volta ristrutturato, potrà ospitare 50 alloggi per studenti universitari. “Edifici di valore storico, spesso abbandonati o ridotti a ruderi – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo - ritorneranno a nuova vita, aprendo le loro porte alla comunità studentesca pugliese ma non solo. Infatti, a beneficiare di questi interventi sarà tutta la cittadinanza, grazie alla creazione di “spazi-soglia” come corti, porticati, spazi di co-working, servizi di ristorazione, auditorium, palestre, etc. Spazi progettati all’insegna del recupero del patrimonio storico artistico degli immobili ma anche innovativi e attenti al tema della sostenibilità ambientale. Un innalzamento della qualità reso possibile dallo strumento dei concorsi di progettazione.”

“I tre progetti vincitori dei concorsi, con cui la Puglia si è aggiudicata il finanziamento ministeriale – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo - non solo consentiranno di incrementare la disponibilità di alloggi per un totale di 222 unità, rispettivamente 80 posti a Lecce, 92 posti a Taranto e 50 posti a Brindisi, ma saranno un grande volano di un processo di rigenerazione urbana per le tre città universitarie. Edifici di valore storico, spesso abbandonati o ridotti a ruderi, ritorneranno a nuova vita, aprendo le loro porte alla comunità studentesca pugliese ma non solo. Infatti, a beneficiare di questi interventi sarà tutta la cittadinanza, grazie alla creazione di ‘spazi-soglia’ come corti, porticati, spazi di co-working, servizi di ristorazione, auditorium, palestre, etc. Spazi progettati all’insegna del recupero del patrimonio storico artistico degli immobili ma anche innovativi e attenti al tema della sostenibilità ambientale. Un innalzamento della qualità reso possibile dallo strumento dei concorsi di progettazione.”

“Oggi è una giornata da ricordare non solo per la comunità studentesca ma per tutta la Puglia. Per questo traguardo raggiunto voglio sentitamente ringraziare la dirigente Maria Raffaella Lamacchia con tutta la sezione regionale Istruzione e Università, oltre ovviamente alle agenzie regionali, Adisu e Asset, per lo straordinario lavoro svolto” ha concluso Leo.