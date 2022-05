Da 7 anni nel degrado: nuova vita per l'impianto sportivo della "Torretta"

BRINDISI – Da anni marciva in balia del degrado. Adesso finalmente si aprono nuove e incoraggianti prospettive per il campo di calcio con tribuna di via della Torretta, al rione Paradiso. L’impianto sportivo sarà gestito per i prossimi 10 anni dall’”Asd Paradiso” di Brindisi. Stamattina (venerdì 6 maggio) il Comune di Brindisi ha approvato lo schema di convenzione per la riqualificazione e successiva gestione della struttura. Lo ha annunciato l’assessore comunale allo Sport, Oreste Pinto.

“Il bando, finalizzato a rigenerare, riqualificare ed ammodernare l'impianto sportivo al fine di favorire l'aggregazione sociale e giovanile – afferma Pinto - è stato aggiudicato al termine di un iter burocratico articolato e complesso che ha richiesto tempo ed energie necessarie per restituire alla città una struttura che era chiusa da oltre sette anni”.

Il progetto finale, presentato dall'associazione aggiudicataria nel gennaio 2022 e validato dalla struttura comunale, prevede: realizzazione di copertura metallica per le tribune; trasformazione del campo di calcio principale, originariamente in terra battuta, in campo in manto erboso sintetico, con sistemi di drenaggio e di irrigazione; modifiche delle recinzioni al fine di rendere il campo conforme alle vigenti norme per l’impiantistica sportiva.

“Al termine dei lavori, che saranno sostenuti dall'aggiudicatario – spiega ancora l’assessore - l'impianto sarà omologato per le attività agonistiche a livello nazionale o internazionale. La società sportiva lo gestirà per 10 anni. L'amministrazione Comunale si riserva spazi orari per 10 ore a settimana da assegnare ad altre associazioni sportive e 10 giorni all'anno per lo svolgimento di eventi e manifestazioni anche di carattere non sportivo. Un'altra struttura sottratta al degrado; un altro passo avanti per lo sport brindisino”.