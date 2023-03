Centro ambulatoriale dedicato all'autismo nei capannoni ex Saca: bando assegnato

BRINDISI - È stato firmato oggi, 16 marzo 2023, il contratto di appalto relativo ai lavori di rifunzionalizzazione del capannone ex Saca 1, situato all’interno del parco Cillarese, per la realizzazione di un centro ambulatoriale per disturbi dello spettro autistico.

Conclusa questa fase relativa all’assegnazione del bando, il cantiere verrà consegnato la prossima settimana per dare avvio ai lavori che vedranno il recupero del sito con interventi innovativi per rendere lo spazio funzionale ad accogliere bambine e bambini con disturbi dello spettro autistico.

Il progetto del Comune di Brindisi finanziato con 2.694.911 euro dal programma straordinario per la “Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” della presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere completato in un anno e mezzo circa.