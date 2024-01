Firmato protocollo per migliorare la vita della persone affette da epilessia

BRINDISI - Giovedì scorso, 4 gennaio, presso la sede del Consorzio Ats Br4, a Mesagne in via Santacesaria 7, è stato firmato un protocollo d’intesa tra il presidente del Consorzio Ats Br4, Antonio Calabrese, e la referente della sezione provinciale Aice Brindisi, Daniela Maniglio, per la promozione di progetti e servizi finalizzati a migliorare la vita della persone affette da epilessia. Il titolo del documento è “La scuola non ha paura delle crisi” e ha l'obiettivo di contrastare stereotipi e pregiudizi sull’epilessia, favorendo una corretta informazione su una malattia neurologica che solo in Italia colpisce circa 600mila persone.

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi variano, spaziando dallo sport alla realizzazione di cortometraggi, trait d'union è il coinvolgimento attivo di bambini e ragazzi. L’accurata redazione del Documento ha incluso tra le finalità l’organizzazione di incontri e convegni tematici, con il coinvolgimento di professionisti del settore medico-scientifico specialistico. L’intesa punta a favorire l’integrazione sociale, l’indipendenza lavorativa e, in generale, l’autonomia personale dei soggetti affetti da epilessia.