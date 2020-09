Focolaio Polignano, salgono a 168 i positivi: 5 sono a Villa Castelli e 2 ad Ostuni

BRINDISI - Si è riunita ieri ( lunedì 14 settembre) a Polignano a Mare, provincia di Bari, la task force anti Covid per fare il punto sul focolaio aziendale che ha generato, al momento, 168 casi positivi, 122 tra i dipendenti e gli altri tra i contatti stretti. Tra i Comuni del Brindisino sono coinvolti Villa Castelli con 5 casi ed Ostuni con 2. Gli altri casi sono così distribuiti: Polignano 76, Monopoli 31, Grottaglie 14, San Marzano 14, Noicattaro 9, Triggiano 5, Castellana Grotte 4, Conversano 4, Bitritto 3, Bari 1.

"I numeri non devono preoccupare - ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - siamo stati tempestivi nel mettere in quarantena tutti i contatti stretti dei casi positivi, ci sono centinaia di persone in isolamento a casa e questo è fondamentale per chiudere le catene di contagio. Stiamo anche tentando di salvaguardare i siti aziendali che hanno la vendemmia in corso e metterli nelle condizioni di non perdere il raccolto, anche perché spesso gli stessi lavoratori sono divisi tra più aziende. Quindi bisogna fare uno screening molto attento sia da parte delle aziende con i loro medici del lavoro, sia da parte della Asl, in modo tale da evitare che qualcuno asintomatico o paucisintomatico possa girare infettando altre persone."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo riflettuto sul fatto che l'età media dei contagiati è intorno ai 40 anni, quindi è presumibile che abbiano un certo numero di figli che frequentano le scuole - ha continuato Emiliano - non abbiamo, allo stato, rilevato situazioni di particolare allarme, fermo restando che in questa materia, nel coordinamento della lotta al Covid, si procede giorno per giorno sulla base dei dati, e quindi siamo pronti ad adottare qualunque provvedimento ove necessario. Ma in questo momento immaginare un ritardo dell'apertura delle scuole non ci pare fondato su dati epidemiologici obiettivi. Peraltro, con riferimento alla riapertura dell'anno scolastico in Puglia, avevamo già posticipato al massimo la data, al 24 settembre. La situazione resta sempre monitorata."