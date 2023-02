Foibe, “Giorno del Ricordo”: cerimonia al Liceo scientifico di San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - Il presidente della provincia di Brindisi Toni Matarrelli, in occasione del "Giorno del Ricordo", ha partecipato alla cerimonia commemorativa delle vittime delle Foibe che si è svolta nell’Aula magna del Liceo scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni.

La cerimonia è stata promossa dal Prefetto di Brindisi Michela La Iacona con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale della provincia di Brindisi. Forte l’esigenza di compiere con il mondo della scuola una riflessione sul dramma delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Presenti alla cerimonia il Sindaco di San Vito dei Normanni Silvana Errico e le massime autorità militari locali. Un prezioso momento di confronto tra istituzioni e studenti per mantenere viva la memoria e non dimenticare.

“Esorto voi giovani a mietere il seme della pace e a condannare con forza ogni forma di odio e di violenza”. Con queste parole il prefetto Michela La Iacona si è rivolta ai ragazzi. L’evento, realizzato con la collaborazione della dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale della provincia di Brindisi, Angela Tiziana Di Noia, e della dirigente scolastica, Carmen Taurino, ha visto protagonisti in prima persona gli studenti delle IV e V classi - guidati dai docenti - che hanno interpretato i ricordi drammatici di una tragica pagina della storia recente. Hanno introdotto la cerimonia i ragazzi del liceo musicale “Durano” di Brindisi che, con un quintetto di clarinetti, hanno eseguito “Gabriel’s Oboe” del maestro Ennio Morricone.

Dopo il saluto di benvenuto della dirigente scolastica, è toccato poi alle studentesse del liceo scientifico “Leo” di San Vito esibirsi in una coreografia sulle note di “Va’ Pensiero”. A seguire, il prefetto, nel suo intervento, ha sottolineato il dovere morale e civile di “ricordare” coinvolgendo le giovani generazioni. “Deve essere alimentata - ha aggiunto - la convinzione che è quanto mai necessario respingere ogni sentimento di odio, di violenza e di prevaricazione, soprattutto in questo particolare momento storico colpito, ancora, purtroppo, da conflitti efferati in tante parti del mondo. Con forza, deve, altresì, essere rifiutato l’atteggiamento di indifferenza che favorisce anch’esso il silenzio complice nei confronti di quelle ideologie che si traducono nella mortificazione della dignità umana.”

A seguire, gli studenti del liceo scientifico hanno eseguito con un trio di chitarre il brano “Magazzino 18” di Simone Cristicchi, testo teatrale che, rievocando un “luogo della memoria” presso il porto vecchio di Trieste, racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia, non pienamente ancora conosciuta. Particolarmente emozionanti sono stati, poi, i contributi recitati sui testi “Una valigia di Cartone” di N. Milani, “La morte in Foiba”, racconto di un sopravvissuto e “Foiba” di Marco Martinolli e le poesie “Il giorno del Ricordo” di E. Eandi e “Ulisse” di U.Saba. Infine, toccanti immagini di un video realizzato dagli studenti hanno accompagnato la lettura di alcuni stralci di messaggi dedicati, negli anni, alla ricorrenza in parola dai presidenti della Repubblica, Ciampi, Napolitano e Mattarella. I momenti celebrativi della ricorrenza sono stati scanditi dalla conduzione del giornalista Raffaele Romano.

Articolo aggiornato alle 15:40 (racconto della commemorazione)